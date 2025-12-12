Phòng thay đồ Liverpool dậy sóng vì Salah nổi loạn

Sân Anfield trở nên ngột ngạt khi mối quan hệ giữa Mohamed Salah và HLV Arne Slot chạm đáy, làm dấy lên nghi vấn rằng kỷ nguyên của ngôi sao Ai Cập tại Liverpool dần khép lại.

Sau khi Salah nổi loạn, HLV Slot nhanh chóng phản ứng cứng rắn. Ông gạch tên Salah khỏi danh sách thi đấu trong trận thắng Inter 1-0 tại Champions League ngày 10/12. Người hâm mộ lập tức tò mò về phản ứng trong nội bộ đội bóng.

Andrew Robertson khẳng định vẫn muốn sát cánh cùng Salah, nhưng theo nguồn tin của Daily Mail, phần lớn cầu thủ Liverpool lại ủng hộ Slot, tin rằng HLV người Hà Lan giúp họ chơi đúng khả năng dù đội bóng đang gặp khó khăn.

Nguồn tin cũng tiết lộ việc loại Salah khỏi chuyến làm khách ở Milan là quyết định chung của ban lãnh đạo Liverpool, không chỉ của Slot. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, quyền lực trong cuộc khủng hoảng này vẫn nghiêng về phía HLV trưởng – nhưng như mọi khi ở Anfield, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào kết quả trên sân.

Hôm 7/12, Salah bị đẩy lên ghế dự bị trận thứ 3 liên tiếp tại Premier League, chứng kiến Liverpool đánh rơi lợi thế hai bàn và hòa 3-3 trên sân Leeds. Sau tiếng còi mãn cuộc, tiền đạo 33 tuổi dừng lại ở khu vực báo chí và đưa ra bài phỏng vấn gây tranh cãi. Anh còn úp mở trận gặp Brighton ngày 13/12 có thể là lần cuối anh khoác áo Liverpool.

Phát ngôn lập tức tạo sóng lớn trong giới bóng đá Anh. Cựu trung vệ Liverpool, Jamie Carragher cho rằng đó là hành động đáng xấu hổ, cáo buộc Salah và ê-kíp cố tình chọn thời điểm để gây sức ép.

Ngược lại, huyền thoại Liverpool, Steven Gerrard tỏ ra cảm thông khi Salah muốn được ra sân, nhưng cho rằng câu nói "ném người khác xuống gầm xe buýt" là sai. Bình luận viên Paul Merson thì đứng về phía cầu thủ, nhấn mạnh bất kỳ ai bị gạt khỏi đội hình cũng có quyền bức xúc.