Ý tưởng MU mua Salah

MU được khuyên công khai gửi đề nghị hỏi mua Momahed Salah giữa lúc cầu thủ người Ai Cập mâu thuẫn với HLV Arne Slot.

Tương lai Salah

Sau trận hòa 3-3 thất vọng trước Leeds hôm 7/12, Salah bất ngờ chỉ trích HLV Arne Slot. Đây được xem là lần lên tiếng gay gắt nhất của chân sút người Ai Cập kể từ khi gia nhập đội chủ sân Anfield. Những lời nói này mở ra khả năng anh ra đi ngay tháng 1, chỉ 8 tháng sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới.

Trên chương trình Rio Ferdinand Presents, khi được hỏi liệu MU có nên nhảy vào thương vụ, Ferdinand ban đầu phủ nhận khả năng Salah sang Old Trafford, nhấn mạnh: "Cậu ấy sẽ không bao giờ đến MU".

Nhưng khi người dẫn Ste Howson tiếp tục gặng hỏi, cựu trung vệ lại buông một câu nửa đùa nửa thật: "Nếu là tôi, tôi sẽ gửi đề nghị. Công khai luôn". Howson đáp lại: "Tôi làm thế chỉ để xem cảnh hỗn loạn nổ ra".

Rõ ràng ý tưởng chỉ mang tính bông đùa, nhưng lập tức gây chú ý. Salah là biểu tượng Liverpool với 250 bàn sau 420 trận, một huyền thoại sống ở Anfield. Khả năng anh khoác áo kình địch "Quỷ đỏ" gần như bằng 0, chưa kể vốn không phải mẫu cầu thủ phù hợp với hệ thống 3-4-3 của Rúben Amorim.

Dẫu vậy, tranh cãi quanh Salah cùng phong độ sa sút chỉ 5 bàn mùa này vẫn khiến tương lai của anh tại Liverpool trở thành tâm điểm của bóng đá Anh những ngày qua.