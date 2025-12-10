Cầu thủ Liverpool đứng về phía Salah

Hậu vệ trái Andy Robertson lên tiếng về lùm xùm quanh đồng đội Mohamed Salah sau chiến thắng 1-0 của Liverpool trước Inter Milan tại Champions League rạng sáng 10/12.

Salah khiến phòng thay đồ Liverpool dậy sóng. Ảnh: Reuters.

Ở trận đấu trên đất Italy, Salah không góp mặt trong danh sách thi đấu của Liverpool. Quyết định này được đưa ra ngay sau bài phỏng vấn gây bão của tiền đạo người Ai Cập sau trận hòa 3-3 trước Leeds United, khi anh cho rằng mình bị “bỏ rơi” tại Anfield. Salah cũng ám chỉ rằng anh và HLV Arne Slot không có mối quan hệ tốt đẹp.

Chia sẻ với Amazon Prime sau trận đấu tại Milan, Robertson lên tiếng bảo vệ Salah: “Chúng ta đang nói về một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Liverpool. Tôi và Salah ký hợp đồng cùng thời điểm. Chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra, nhưng trong nội bộ, chúng tôi vẫn rất đoàn kết.”

Khi được hỏi về tương lai của Salah, hậu vệ người Scotland thừa nhận anh không có quyền quyết định: “Chuyện đó thuộc về người khác. Tôi rất thích thi đấu cùng Mo Salah và hy vọng có thể tiếp tục sát cánh với cậu ấy.”

Trong khi đó, HLV Slot khẳng định việc một cầu thủ công khai chỉ trích nội bộ là điều không thể chấp nhận. Khả năng Salah phải chia tay Liverpool vào tháng 1/2026 là hoàn toàn có thể xảy ra.

Với chiến thắng trước Inter, Liverpool tạm vươn lên vị trí thứ 8 ở vòng phân hạng Champions League, vị trí giúp họ tránh vòng play-off.

