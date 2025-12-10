Quyết định gây phẫn nộ trong ngày Liverpool hạ Inter

Rạng sáng 10/12, Liverpool đánh bại Inter 1-0 trên sân khách ở Champions League nhờ quả phạt đền gây tranh cãi.

Phút 86 trận đấu trên sân Giuseppe Meazza, trọng tài chính dừng trận đấu, ra ngoài biên xem lại video làm chậm tình huống Alessandro Bastoni kéo áo Florian Wirtz trong vùng cấm.

Bastoni đúng là đã có tác động với tiền vệ đội khách nhưng Wirtz đã chủ động ngã rất nhanh ra sân. Dù vậy, ông Felix Zwayer vẫn quyết định cho Liverpool hưởng phạt đền. Từ cự ly 11 m, Dominik Szoboszlai ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp Liverpool ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Tình huống dẫn đến phạt đền của Liverpool.

Trên mạng xã hội, CĐV bày tỏ sự không hài lòng với quyết định của trọng tài chính. "Đó là một pha ăn vạ, không thể nào là phạt đền", một fan Inter bình luận. "VAR chỉ là công cụ để thao túng trận đấu", người thứ 2 lên tiếng. "Quả penalty ngớ ngẩn nhất tôi từng thấy", một CĐV bức xúc.

Liverpool duy trì tỷ lệ thắng 100% trên sân nhà của Inter, đồng thời vươn lên thứ 8 với 12 điểm. Trong 2 lượt còn lại, thầy trò HLV Arne Slot sẽ gặp Marseille và Qarabag. "Lữ đoàn đỏ" sẽ vào thẳng vòng loại trực tiếp Champions League nếu giành trọn 6 điểm trước 2 đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Đây cũng là trận thứ 4 liên tiếp, Liverpool bất bại. Đáng chú ý hơn, chuỗi thành tích khả quan lại đến với nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh sau quyết định tàn nhẫn, đẩy Mohamed Salah lên ghế dự bị của HLV Slot.