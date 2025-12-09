Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Salah học Ronaldo, muốn cắt hợp đồng với Liverpool

  • Thứ ba, 9/12/2025 18:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mohamed Salah và người đại diện chuẩn bị đề nghị Liverpool chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận chung, để cầu thủ rời Anfield sớm nhất có thể.

Salah hưởng mức đãi ngộ khổng lồ tại Anfield.

Theo Football LondonThe Times, Salah không còn e dè gì về việc rời Liverpool. Anh muốn ra đi ngay tháng 1/2026, trong khi một lời đề nghị hậu hĩnh từ Saudi Pro League cũng sắp sửa được gửi đến ngôi sao người Ai Cập.

Đầu tuần này, Salah bị loại khỏi danh sách thi đấu của Liverpool sau cuộc trao đổi được mô tả là gay gắt và căng thẳng giữa anh và ban huấn luyện. CLB quyết định trừng phạt Salah, gạch tên anh khỏi danh sách thi đấu trận gặp Inter Milan ở Champions League vào rạng sáng 10/12.

Khả năng Salah sẽ tiếp tục bị loại khỏi đội hình ở cuộc chạm trán Brighton tại Premier League vào cuối tuần. Chính vì thế, Salah muốn rời đi ngay lập tức. Nguồn tin thân cận với Salah cho biết cầu thủ này không muốn ở lại Anfield.

Quan trọng nhất, ngôi sao người Ai Cập nhấn mạnh rằng vấn đề không liên quan đến tiền bạc và anh hoàn toàn sẵn sàng rời đi nếu hai bên đạt được thỏa thuận. Salah đang hưởng đãi ngộ cao kỷ lục trong lịch sử Liverpool, lên tới 400.000 bảng/tuần và chỉ kém Erling Haaland ở Premier League (500.000 bảng/tuần).

Ban lãnh đạo Liverpool dường như cởi mở với khả năng Salah ra đi, giống những gì MU từng làm với Cristiano Ronaldo 3 năm trước. Nếu Salah và Liverpool chấm dứt hợp đồng vào tháng này, đây là kịch bản giống hệt những gì gì diễn ra khi Ronaldo chia tay MU năm 2022.

Khi đó, siêu sao Bồ Đào Nha công khai chỉ trích CLB và Erik ten Hag. Anh nhanh chóng đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm với CLB trong tháng 12/2022 để gia nhập Al Nassr.

Tường Linh

