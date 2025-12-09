Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'U22 Indonesia quá tệ, như chưa tập chung bao giờ'

  • Thứ ba, 9/12/2025 18:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cựu cầu thủ nhập tịch Indonesia, Greg Nwokolo, chỉ trích gay gắt HLV Indra Sjafri sau khi đội bóng trẻ xứ vạn đảo thất bại 0-1 trước Philippines tại SEA Games 33.

U22 Indonesia thua U22 Philippines thuộc bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Indonesia bước vào vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33 đầy tự tin nhờ vị thế nhà đương kim vô địch. Thế nhưng, thất bại 0-1 trước U22 Philippines tối 8/12 khiến U22 Indonesia rơi vào thế bất lợi.

Thất bại không chỉ khiến cơ hội lọt vào bán kết SEA Games của U22 Indonesia trở nên khó khăn hơn, mà còn là một cú tát vào mặt nền bóng đá xứ vạn đảo vì trong suốt lịch sử, Philippines không phải đối thủ khó nhằn đối với Indonesia.

Greg Nwokolo, người nổi tiếng với phong cách thẳng thắn, chỉ trích Indra Sjafri vì không thể cải thiện lối chơi của Indonesia và những phát biểu gây tranh cãi từ HLV này sau trận, khi chỉ trích các cầu thủ trẻ nước nhà.

"Với tất cả sự tôn trọng, huấn luyện viên Indra, trận đấu diễn ra trong 90 phút và lý do của ông là thế này sao? Đổ lỗi cho cầu thủ ư?" Greg viết trên trang cá nhân.

HLV Indra Sjafri anh 1

Ông Sjafri có thể được coi là một trong những HLV nổi tiếng “mát tay” với bóng đá trẻ tại Đông Nam Á.

Cựu cầu thủ Persija Jakarta còn cho rằng lối chơi của U22 Indonesia rất tệ hại. Thậm chí, anh còn khẳng định các cầu thủ dường như chưa từng tập luyện cùng nhau: "Hôm qua tôi xem một đội tuyển với sự bối rối trong lối chơi, giống như họ như chưa từng tập luyện cùng nhau lần nào".

Nwokolo cũng cho rằng bóng đá Indonesia có quá nhiều vấn đề ngoài hậu trường,trong khi đó, các quốc gia khác đang nỗ lực cải thiện bóng đá của họ. "Các quốc gia khác đang nghiêm túc phát triển bóng đá của họ, nhưng ở đất nước Indonesia của chúng ta, bóng đá chỉ toàn là drama và trò hề không ngừng", anh nói thêm.

Với kết quả thắng 1-0, U22 Philippines tạo cú sốc ở bảng C và trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết SEA Games 33. Trong khi đó, U22 Indonesia buộc phải thắng đậm Myanmar ở lượt cuối, đồng thời hy vọng trận U22 Việt Nam gặp U22 Malaysia ở bảng C không có kết quả hòa.

