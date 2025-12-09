U22 Indonesia nếm trái đắng theo cách không ai ngờ

Chỉ trong một ngày, bóng đá Philippines gây sốc khi hạ bệ hai đương kim bóng đá nam và nữ tại SEA Games. Bản đồ bóng đá khu vực đang xoay chiều.

Các cầu thủ nhập tịch cũng không thể giúp Indonesia vượt qua Philippines.

Trước khi trái bóng SEA Games 33 chính thức lăn, đội tuyển U22 Indonesia được giới chuyên môn và người hâm mộ mặc định là ứng cử viên số một cho tấm huy chương vàng. Vị thế này không chỉ đến từ danh xưng đương kim vô địch mà còn được xây đắp vững chắc nhờ thành công rực rỡ từ chiến lược "nhập tịch hóa" đầy tham vọng.

U22 Indonesia sụp đổ bởi đúng vũ khí ném biên

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, bóng đá xứ vạn đảo gây tiếng vang lớn khi trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026, thậm chí hiên ngang tiến vào vòng loại thứ tư, rất gần với tấm vé dự VCK. Mang theo khí thế hừng hực đó, đội hình U22 Indonesia hành quân đến Thái Lan dự SEA Games 33 với sự bổ sung chất lượng từ bốn cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Sự tự tin của họ lớn đến mức nhiều người tin rằng vòng bảng chỉ là màn dạo chơi nhẹ nhàng trước khi bước vào những trận đánh lớn.

Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng những nghịch lý tàn nhẫn và Indonesia phải nếm trải trái đắng theo cách ít ai ngờ tới nhất khi để thua Philippines với tỷ số tối thiểu 0-1. Điều cay đắng nhất, xát muối vào nỗi đau của người Indonesia, chính là việc họ gục ngã bởi một tình huống ném biên, thứ vũ khí từng được xem là "đặc sản" đưa họ lên đỉnh vinh quang.

Người hâm mộ Việt Nam chắc chắn chưa quên trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 tại Campuchia, nơi những quả ném biên cực mạnh như đá phạt của Pratama Arhan trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, giúp U22 Indonesia lội ngược dòng đánh bại U22 Việt Nam của HLV Philippe Troussier với tỷ số 3-2. Từ vị thế của kẻ dùng "vũ khí lạ" để hạ gục đối thủ, giờ đây, chính Indonesia lại trở thành nạn nhân của đòn đánh sở trường ấy.

Pha lập công xuất phát từ một quả ném biên dài bổng vào khu vực cấm địa của đội trưởng Sandro Reyes, bóng nảy một nhịp trước khi Banatao bật cao hơn hậu vệ Indonesia để đưa bóng qua tay thủ môn Supriadi Cahya. Bàn thua đơn giản, nhẹ nhàng nhưng đau đớn.

Hệ quả của thất bại tai hại này là Indonesia giờ đây rơi vào thế bị động hoàn toàn và mất quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp. Số phận của họ đang "chỉ mành treo chuông" và phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả của bảng đấu khác.

Nếu Việt Nam và Malaysia bắt tay nhau bằng một kết quả hòa trong trận đấu cuối cùng tại bảng B, đương kim vô địch Indonesia sẽ chính thức bị loại ngay từ vòng bảng bất chấp nỗ lực của họ trong trận đấu cuối cùng gặp Myanmar.

Các cầu thủ nữ Philippines ăn mừng sau chiến thắng.

Cú hích lịch sử và sự trỗi dậy của thế lực mới

Trong khi Indonesia chìm trong bóng tối của sự thất vọng, thì ngày 8/12 lại trở thành một cột mốc chói lọi, một trang sử vàng không thể nào quên đối với bóng đá Philippines. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, nền bóng đá này đã tạo nên "cơn địa chấn" kép làm rung chuyển cả Đông Nam Á khi đánh bại cùng lúc hai nhà đương kim vô địch khu vực ở cả nội dung nam và nữ.

Không chỉ đội tuyển U22 nam quật ngã Indonesia, mà đội tuyển nữ Philippines cũng xuất sắc đánh bại đương kim vô địch Việt Nam với tỷ số 1-0, tạo nên một ngày thi đấu hoàn hảo và đầy cảm xúc.

Những chiến thắng này không phải là sự may mắn nhất thời mà là minh chứng rõ ràng cho thấy bóng đá Philippines đang vận hành đúng hướng và gặt hái quả ngọt từ chiến lược phát triển bài bản, dù xuất phát điểm của họ từng bị xem là "kho điểm" hay kẻ lót đường tại ASEAN. Giờ đây, khái niệm đó đã hoàn toàn lùi vào dĩ vãng.

Với màn trình diễn thuyết phục vừa qua, bóng đá nam Philippines đang dõng dạc tuyên bố họ sẵn sàng cùng với Thái Lan, Việt Nam và Indonesia tạo nên bộ tứ quyền lực mới, phá vỡ thế song mã trước đây.

Tương tự, ở nội dung bóng đá nữ, sự vươn lên của các cô gái Philippines cũng đang vẽ lại bản đồ quyền lực, cùng với Việt Nam, Thái Lan và Myanmar tạo ra thế 4 góc vững chắc, hứa hẹn những cuộc cạnh tranh khốc liệt và hấp dẫn hơn nhiều trong tương lai của bóng đá khu vực.