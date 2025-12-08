Phản ứng của báo chí Indonesia sau trận thua U22 Philippines

Thất bại 0-1 trước U22 Philippines ở vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33 tối 8/12 khiến U22 Indonesia rơi vào thế bất lợi.

U22 Indonesia (áo trắng) bất ngờ thua 0-1 trước U22 Philippines.

Ngay trong buổi tối, trang thể thao Tirto cập nhật kết quả với giọng điệu trung tính. Bài viết nhấn mạnh tỷ số 0-1 và nguy cơ bị loại sớm của U22 Indonesia. Bola và DetikSport cũng sử dụng cách tiếp cận tương tự. Các tiêu đề đều xem đây là kết quả bất ngờ, nhưng không đi sâu quy trách nhiệm cho cá nhân hay ban huấn luyện.

Trọng tâm của loạt bài sau trận là cục diện bảng đấu. Báo chí Indonesia nhấn mạnh U22 Indonesia tự đẩy mình vào thế buộc phải thắng ở lượt trận cuối nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Khoảng cách an toàn không còn, quyền tự quyết bị thu hẹp đáng kể.

Về chuyên môn, các tờ báo mô tả thế trận theo cùng một hướng. U22 Indonesia kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng thiếu hiệu quả ở khâu dứt điểm. U22 Philippines được đánh giá cao ở khả năng tổ chức phòng ngự và tận dụng tốt một tình huống phản công ở hiệp hai để ghi bàn quyết định. Diễn biến trận đấu được phản ánh ngắn gọn, tiết chế, không sa đà phân tích chiến thuật.

Đáng chú ý, sau thất bại này, không xuất hiện làn sóng chỉ trích dữ dội trên mặt báo Indonesia, điều vốn thường thấy sau những cú sảy chân lớn. Thay vào đó, các tờ báo chọn cách giữ nhịp thông tin ổn định, chờ phản ứng của đội bóng ở lượt trận kế tiếp.

Trước giải, U22 Indonesia được đánh giá là một trong những đội có khả năng cạnh tranh cao. Vì vậy, thất bại trước U22 Philippines không chỉ là cú trượt chân về điểm số, mà còn tạo ra sức ép lớn về tâm lý. Báo chí Indonesia đang tạm thời “hạ giọng”, nhưng áp lực thực sự sẽ dồn cả vào trận đấu quyết định sắp tới.