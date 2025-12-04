U22 Indonesia nhận tổn thất lớn

Theo xác nhận từ PSSI, Marselino Ferdinan sẽ vắng mặt tại SEA Games 32 vì chấn thương gân kheo.

Ferdinan từng là niềm hy vọng lớn trên hàng công Indonesia.

Bola dẫn lời nguồn tin từ PSSI cho biết Ferdinan không kịp bình phục và sẽ chia tay đội tuyển để trở lại CLB chủ quản. Đây là tổn thất lớn với U22 Indonesia bởi chân sút đang chơi ở Slovakia là niềm hy vọng lớn trên hàng công.

Marselino Ferdinan đang chơi cho Trenčín theo dạng cho mượn từ Oxford United, là một trong những chân sút bản địa được kỳ vọng bậc nhất xứ vạn đảo.

Vắng Ferdinan, "Garuda" sẽ phải trông cậy vào một tiền đạo khác đang chơi ở châu Âu là Mauro Zijlstra, tiền đạo đang khoác áo FC Volendam (Hà Lan)

Đội tuyển U22 Indonesia lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 2025 hôm 3/12. Trong số 23 cái tên được đăng ký, bốn cái tên tài năng thi đấu ở nước ngoài gồm Ivar Jenner, Dion Markx, Mauro Zijlstra và Marselino Ferdinan, được chú ý nhiều nhất. Song, chấn thương của Ferdinan sẽ khiến U22 Indonesia giảm bớt sức mạnh.

Theo ông Sumardji, Quản lý các đội tuyển quốc gia Indonesia, mục tiêu của U22 Indonesia chỉ là lọt vào chung kết SEA Games 32 tại Thái Lan.

Ban đầu mục tiêu của đội bóng xứ vạn đảo là bảo vệ tấm HCV SEA Games (đạt được năm 2023 trên đất Campuchia), nhưng PSSI sau đó hạ chỉ tiêu để giảm thiểu áp lực.

Hiện tại, sau khi Campuchia rút lui, môn bóng đá nam SEA Games buộc phải có sự điều chỉnh. Indonesia sẽ chung bảng C với Myanmar, Philippines