U22 Indonesia thua sốc ở SEA Games 33

  • Thứ hai, 8/12/2025 19:58 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Tối 8/12, U22 Indonesia để thua U22 Philippines với tỷ số 0-1 thuộc bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Philippines (áo xanh) chính thức giành vé đi tiếp sau trận thắng Indonesia.

U22 Philippines mở màn SEA Games 2025 với trận thắng Myanmar 2-0 nhờ lối đá pressing mạnh mẽ, qua đó trở thành hiện tượng bảng C. Tuy nhiên, Philippines vẫn bị đánh giá thấp ở trận gặp U22 Indonesia do toàn thua Indonesia 5 trận liền, không ghi nổi bàn nào và thủng lưới tới 16 lần.

Chưa kể, U22 Indonesia còn là đương kim vô địch của giải, sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và nền tảng kinh nghiệm vượt trội. Với đội hình cùng ưu thế đối đầu, dễ hiểu khi Indonesia được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá.

Trên sân 700th Anniversary, U22 Philippines nhập cuộc cực kỳ chủ động và gây ra nhiều khó khăn cho U22 Indonesia. Ngược lại, thầy trò Indra Sjafri kiểm soát bóng vượt trội nhưng thiếu độ hiệu quả ở các pha xử lý cuối cùng. Trong lúc U22 Indonesia loay hoay tìm bàn thắng, họ nhận đòn hồi mã thương sắc lẹm.

Phút 45+1, U22 Philippines thực hiện pha ném biên mạnh khiến hàng thủ U22 Indonesia chao đảo thấy rõ. Bóng bay thẳng vào vùng cấm, tạo ra sự hỗn loạn đủ để Banatao băng vào, bật cao đánh đầu xuyên thủng mành lưới U22 Indonesia và mở tỷ số cho U22 Philippines.

Sau giờ nghỉ, U22 Indonesia tràn lên tấn công. Bộ ba Rivaldo, Rafael Struick và Ivan Jenner liên tục có cơ hội dứt điểm nhưng không khuất phục được đối phương. Càng về cuối trận, "Tim Garuda" càng tỏ rõ sự vội vã nên xử lý thiếu chính xác và không thể ghi bàn.

Với kết quả thắng 1-0, U22 Philippines tạo cú sốc ở bảng C và trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết SEA Games 33. Trong khi đó, U22 Indonesia buộc phải thắng đậm Myanmar ở lượt cuối để nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích hay nhất.

Trong trường hợp U22 Việt Nam và U22 Malaysia hòa nhau lượt cuối ở bảng B, U22 Indonesia chắc chắn bị loại.

