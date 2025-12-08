Tuyển nữ Việt Nam gục ngã trước Philippines ở phút bù giờ

Tối 8/12, tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước đối thủ có thể hình cao lớn ở vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 33 và để thua với tỷ số 0-1.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển nữ Philippines đã tỏ rõ ý đồ chơi bóng dài. Tuy nhiên, cơ hội đầu tiên lại thuộc về tuyển Việt Nam. Phút thứ 3, Bích Thuỳ đột phá rồi tung cú sút từ khoảng cách khá xa, buộc thủ môn đối phương phải mất hai nhịp mới có thể làm chủ tình hình.

Chỉ ít phút sau, đến lượt Hải Yến vung chân dứt điểm sau đường chuyền điểm rơi của Thanh Nhã. Dù vậy, bóng lại đi chệch khung thành. Tuyển nữ Việt Nam đang chơi dứt khoát, hạn chế những tình huống xử lý rườm rà.

Phút 11, hàng thủ Philippines bất ngờ mắc sai sót, mở ra khoảng trống cho Bích Thuỳ. Số 23 nỗ lực dứt điểm bằng lòng trong chân phải nhưng vẫn chưa thể mang về bàn mở tỷ số cho tuyển nữ Việt Nam.

Nửa hiệp một trôi qua với thế trận nghiêng về tuyển nữ Việt Nam. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã tạo ra đến 6 cơ hội nhưng đều chưa phải những tình huống thực sự nguy hiểm.

Tuyển nữ Việt Nam chưa gây ra áp lực đủ lớn lên khung thành của Philippines. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Phút 34, Philippines uy hiếp khung thành của tuyển Việt Nam bằng một pha bóng bổng. Moriah, trung vệ đội trưởng mang áo số 5, đánh đầu từ góc hẹp nhưng bị thủ môn Kim Thanh đổ người bắt gọn.

Khi hiệp một còn khoảng 5 phút, HLV Mai Đức Chung tung tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như vào sân thay Trúc Hương, người có màn thể hiện khá mờ nhạt từ đầu trận.

Hiệp một khép lại với nỗ lực xoay người dứt điểm bất thành của Hải Linh. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hoà 0-0. Kim Yên là điểm sáng với hàng loạt tình huống phán đoán, cắt bóng chuẩn xác ở cả hai cánh.

Ngay đầu hiệp hai, tuyển nữ Việt Nam đã có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số. Bích Thuỳ tung cú sút chéo góc ở vị trí trống trải nhưng bóng lại đi chệch cột trong gang tấc. Trọng tài căng cờ báo lỗi việt vị, nhưng video làm chậm cho thấy đây là một quyết định nhạy cảm.

Phút 57, cú sút xa của Huỳnh Như khiến hàng thủ Philippines lúng túng. Bích Thuỳ chớp cơ hội để vượt qua thủ môn nhưng ở khoảnh khắc quyết định, số 23 vẫn không thể đưa được bóng vào lưới.

Tuyển nữ Việt Nam miệt mài tìm bàn mở tỷ số. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Khoảng thời gian cuối trận, các cô gái áo đỏ liên tục gây sức ép nhưng nỗ lực của Thanh Nhã đều không mang lại hiệu quả. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, tuyển nữ Việt Nam phải trả giá như quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút bù giờ của hiệp 2, Ramirez Mary Louise ghi bàn thắng "quý hơn vàng" mang về 3 điểm cho Philippines.

Với kết quả này, sau hai lượt trận của bảng B môn bóng đá nữ, Việt Nam rơi xuống vị trí thứ ba (3 điểm). Trong khi đó, Philippines xếp thứ hai (3 điểm), còn Myanmar dẫn đầu (6 điểm). Malaysia chưa có điểm nào, xếp chót. Ở lượt trận cuối, Việt Nam gặp Myanmar, trong khi Philippines so tài Malaysia.