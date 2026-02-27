Messi bị CĐV lao vào quật ngã ở Puerto Rico

Siêu sao người Argentina ghi bàn quyết định cho Inter Miami nhưng trở thành tâm điểm vì sự cố hỗn loạn cuối trận giao hữu tại Bayamon hôm 27/2.

Messi bị quật ngã vì CĐV tràn sân ở Puerto Rico.

Lionel Messi một lần nữa trở thành nhân vật chính, nhưng không phải vì bàn thắng hay một pha xử lý ma thuật. Ở trận giao hữu bù giữa Inter Miami CF và Independiente del Valle tại Puerto Rico, siêu sao 38 tuổi bị một CĐV lao vào ôm từ phía sau, kéo ngã giữa sân trong những phút cuối.

Trận đấu diễn ra tại Estadio Juan Ramon Loubriel trước 12.500 khán giả kín chỗ. Đây là màn so tài được sắp xếp lại sau khi Messi từng cảm thấy khó chịu ở gân kheo hồi giữa tháng 2. HLV Javier Mascherano để anh ngồi dự bị và chỉ tung vào sân từ đầu hiệp hai.

Messi lập tức để lại dấu ấn. Anh thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 2-1 cho Inter Miami. Đó là hình ảnh quen thuộc: lạnh lùng, chính xác và quyết đoán. Trong một trận giao hữu có phần kỳ lạ khi cả hai đội đều mặc trang phục chủ đạo màu đen và giờ bóng lăn bị lùi một tiếng vì trục trặc trang phục, Messi vẫn mang đến sự khác biệt.

Nhưng điểm nhấn của đêm đấu lại đến ở phút 88. Nhiều CĐV tràn xuống sân từ phía sau khung thành của Miami. Một người vượt qua vòng vây an ninh, chạy thẳng về phía Messi.

Ban đầu, bảo vệ buộc CĐV này chạy lệch hướng. Tuy nhiên, fan quá khích bất ngờ quay lại, ôm chặt eo Messi. Nhân viên an ninh lập tức lao vào quật ngã người này, vô tình khiến Leo cũng ngã theo ở khu vực giữa sân.

Khoảnh khắc ấy khiến cả sân vận động thót tim. Messi đứng dậy gần như ngay lập tức, phủi quần và rời đi với vẻ mặt bình thản. Không có dấu hiệu chấn thương. Không phản ứng gay gắt. Chỉ là một cái lắc đầu nhẹ, như thể anh đã quá quen với việc trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Sự cố cho thấy sức hút khổng lồ của Messi, nhưng đồng thời cũng gióng lên hồi chuông về công tác an ninh ở các trận giao hữu. Khi một trận đấu vốn chỉ mang tính chuẩn bị lại biến thành màn hỗn loạn vì những người hâm mộ quá khích, ranh giới giữa sự ngưỡng mộ và nguy hiểm trở nên mong manh.

Với Inter Miami, thử thách chưa dừng lại. Họ sẽ trở lại MLS chỉ chưa đầy 72 giờ sau trận này, làm khách trước Orlando City. Còn với Messi, anh vẫn là tâm điểm, dù trên chấm phạt đền hay giữa vòng vây hỗn loạn.