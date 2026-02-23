Đãi ngộ khổng lồ của Messi ở Mỹ

Với tầm ảnh hưởng toàn cầu, Lionel Messi đang hưởng mức đãi ngộ đáng mơ ước trong màu áo Inter Miami.

Messi hưởng đãi ngộ khổng lồ tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Mỹ đưa tin siêu sao người Argentina nhận mức lương cố định 20,4 triệu USD mỗi năm khi khoác áo Inter Miami. Tuy nhiên, đó chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm”. Tổng thu nhập hàng năm của Messi tại Inter Miami được ước tính vượt mốc 60 triệu USD khi tính cả các khoản thưởng, chia sẻ doanh thu và hợp tác thương mại.

Một trong những điều khoản đáng chú ý trong hợp đồng với Inter Miami là việc Messi giữ 35% cổ phần của CLB, theo mức định giá khoảng 1,2 tỷ USD . Điều này không chỉ giúp anh gia tăng tài sản dài hạn mà còn mở ra cơ hội trở thành đồng chủ sở hữu đội bóng sau khi giải nghệ.

Bên cạnh đó, Messi còn nhận hoa hồng từ gói MLS Season Pass – sản phẩm phát sóng độc quyền các trận đấu của giải Nhà nghề Mỹ. Anh cũng hưởng phần trăm doanh thu từ việc bán các sản phẩm Adidas liên quan đến hình ảnh của mình, biến thương hiệu cá nhân thành “cỗ máy in tiền” thực thụ.

Messi kiếm bộn tiền từ khi sang Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tính trong vòng 2 năm rưỡi kể từ khi sang Mỹ thi đấu, thu nhập cố định của Messi ước tính đạt 150 triệu USD . Chưa kể, các hợp đồng tài trợ toàn cầu mang về cho anh thêm hơn 70 triệu USD mỗi năm. Với sức hút toàn cầu, Messi giúp Inter Miami và MLS nâng tầm thương hiệu trên thị trường quốc tế, đồng thời kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ về doanh thu thương mại.

Hôm 11/2, Sportico thống kê Inter Miami vươn lên số một về giá trị thương hiệu tại MLS, với mức định giá 1,45 tỷ USD . Bước nhảy vọt của Inter Miami diễn ra kể từ thời điểm Messi gia nhập đội bóng. Trước khi siêu sao người Argentina cập bến, CLB này chỉ được định giá khoảng 585 triệu USD .

Rõ ràng, Inter Miami “thắng lớn” với bản hợp đồng Messi. Không chỉ tạo dấu ấn chuyên môn bằng những danh hiệu, đội bóng MLS còn thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ nhờ sức hút mạnh mẽ của M10.

