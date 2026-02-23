Arsenal theo sát hậu vệ 65 triệu euro tại Bundesliga

Sau chiến thắng 4-1 trước Tottenham ở vòng 27 Premier League rạng sáng 23/2, Arsenal tiếp tục được nhắc tên trong cuộc cạnh tranh chiêu mộ hậu vệ trái Nathaniel Brown của Eintracht Frankfurt.

Arsenal vừa nới rộng cách biệt lên 5 điểm trên đỉnh bảng Premier League sau chiến thắng 4-1 trước Tottenham ở derby Bắc London. Trong lúc chuẩn bị cho trận derby tiếp theo gặp Chelsea vào ngày 1/3, Arsenal được cho là đang theo sát một mục tiêu chuyển nhượng đáng chú ý tại Bundesliga.

Theo CaughtOffside và Bild, Arsenal nằm trong nhóm các CLB quan tâm tới hậu vệ trái Nathaniel Brown của Eintracht Frankfurt. Manchester United và Liverpool cũng theo dõi sát sao cầu thủ 22 tuổi. Manchester City, Barcelona và Real Madrid được nhắc đến như những đội bóng khác đang quan sát tình hình.

Brown gia nhập Frankfurt từ FC Nuremberg vào năm 2024. Anh có 63 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 6 bàn và thực hiện 13 kiến tạo. Riêng mùa này, hậu vệ người Đức đóng góp 3 bàn và 6 kiến tạo. Phong độ ổn định giúp anh trở thành trụ cột bên hành lang trái.

Theo Bild, Frankfurt sẵn sàng lắng nghe đề nghị vào mùa hè với mức giá khoảng 65 triệu euro. Nếu thương vụ diễn ra ở con số này, Brown có thể trở thành một trong những hậu vệ trái đắt giá nhất thế giới. Hợp đồng hiện tại của anh còn thời hạn đến năm 2030.

Giám đốc Thể thao Markus Krosche được cho là cần tạo nguồn thu và Brown là cái tên có giá trị cao nhất đội hình. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn mở ra với tất cả các đội bóng, dù có nhiều tuyển trạch viên theo sát nhưng chưa có đội bóng nào đưa ra đề nghị chính thức.

Arsenal đang xây dựng lực lượng hướng tới sự ổn định dài hạn. Brown, với độ tuổi và thông số ấn tượng, phù hợp với định hướng đó. Mùa hè tới có thể chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho chữ ký của hậu vệ người Đức.

Highlights Tottenham 1-4 Arsenal Rạng sáng 23/2, Arsenal vượt qua Tottenham với tỷ số 4-1 thuộc vòng 27 Premier League.