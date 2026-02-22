Rời MU, Garnacho giờ mới thấy hối hận

Rạng sáng 22/2, trận hòa 1-1 đầy bế tắc của Chelsea trước Burnley lại một lần nữa chứng kiến sự "tàng hình" đến xót xa của Alejandro Garnacho.

Garnacho thường xuyên ngồi dự bị gần đây.

Đáng buồn thay, cầu thủ chạy cánh người Argentina "tàng hình" theo nghĩa đen vì không được HLV trao lấy một phút ra sân nào. Điều trớ trêu là vào lúc này, những tin tức thu hút sự chú ý nhất về Garnacho trên các mặt báo lại không nằm ở những pha bóng rê dắt hay các bàn thắng, mà lại xoay quanh cuộc sống hậu trường của anh.

Chàng trai trẻ dường như đang được nhắc đến nhiều hơn nhờ cô bạn gái mới Adriana Lobaz, người thường xuyên gây bão mạng xã hội bằng những video khoe dáng với trang phục bikini. Sự đối lập gay gắt giữa một cuộc sống cá nhân ồn ào và một phong độ mờ nhạt trên sân cỏ càng khiến những người yêu mến anh cảm thấy ngán ngẩm.

Bản hợp đồng 40 triệu bảng lạc trôi tới ghế dự bị

Từ một sao mai rực sáng tại MU, Garnacho giờ đây dần chìm nghỉm và biến mất khỏi các kế hoạch nhân sự tại London. Khi mà những cựu cầu thủ Quỷ đỏ khác như Antony, Mason Greenwood hay Rasmus Hojlund đều đang hồi sinh mạnh mẽ ở những chân trời mới, Garnacho lại trượt dài trong sự thất vọng. Đã đến lúc tiền đạo sinh năm 2004 cần nghiêm túc cân nhắc việc rời khỏi xứ sở sương mù để cứu vãn một sự nghiệp đang có dấu hiệu đi vào ngõ cụt.

Sự mất tích của Garnacho trong trận đấu với Burnley phản ánh một thực tế phũ phàng về vị thế hiện tại của anh tại Chelsea. Trong hai trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, Garnacho hoàn toàn bị lãng quên trên băng ghế dự bị. Nhìn rộng hơn trong 8 vòng đấu gần đây, tình hình còn thê thảm hơn khi cựu sao MU phải ngồi ngoài trọn vẹn 5 vòng đấu.

Ở 3 trận hiếm hoi được tung vào sân, anh cũng chỉ đóng vai trò kép phụ mờ nhạt, điển hình như 29 phút thi đấu vô hồn trong trận gặp Wolves. Lần gần nhất người hâm mộ được chứng kiến Garnacho thi đấu trọn vẹn 90 phút tại đấu trường khắc nghiệt nhất nước Anh đã trôi qua từ trước kỳ nghỉ Giáng sinh, trong trận hòa 2-2 trước Newcastle vào ngày 22/12/2025.

Garnacho không còn được trao nhiều cơ hội ở Chelsea.

Sự "ghẻ lạnh" mà ban huấn luyện Chelsea dành cho Garnacho thực chất không có gì khó hiểu nếu nhìn vào những con số thống kê chuyên môn. Kể từ khi chuyển đến London từ đầu mùa giải với mức giá lên tới 40 triệu bảng, những gì anh đóng góp cho hàng công "The Blues" chỉ gói gọn trong vỏn vẹn 1 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Đây là một hiệu suất vô cùng nghèo nàn so với 900 phút được trao cơ hội ra sân. Nếu làm một phép so sánh, thông số này kém xa mùa giải bùng nổ 2022/23 khi anh mới chập chững được đôn lên đội một MU.

Khi đó, chỉ cần 563 phút trong 19 lần ra sân, chàng trai trẻ kịp để lại dấu ấn với 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Thậm chí, Chelsea từng kiên nhẫn trao cho anh trọn vẹn 90 phút ở trận đấu tại FA Cup trước một đối thủ yếu hơn rất nhiều là Hull City. Mặc dù đội nhà ghi tới 4 bàn thắng trong trận đấu đó, Garnacho lại không thể ghi dấu giày vào bất kỳ pha lập công nào, qua đó phơi bày sự sa sút đáng báo động về mặt phong độ cũng như cảm giác bóng.

Lối thoát nào cho đôi chân đã rời Old Trafford?

Sự tụt dốc không phanh của Garnacho tại Chelsea khiến nhiều chuyên gia bóng đá cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn sự tiếc nuối. Điều này lại càng trở thành một nghịch lý khó lý giải khi so sánh với những người đồng đội cũ của anh tại Old Trafford. Rất nhiều ngôi sao sau khi dứt áo rời Man Utd như Antony, Mason Greenwood hay tiền đạo Rasmus Hojlund đều đang tỏa sáng rực rỡ, hoặc chí ít là thể hiện một bộ mặt tích cực hơn hẳn so với quãng thời gian chịu áp lực tại nửa đỏ thành Manchester.

Garnacho hãy gọi điện ngay cho Antony xin lời khuyên lúc này.

Nghịch lý này mở ra một giả thiết rất thực tế: lối chơi của Garnacho dường như không còn đất dụng võ tại Premier League. Những pha đi bóng tốc độ dạt biên rồi cắt vào trong của anh, vốn từng là vũ khí sắc bén ở những ngày đầu ra mắt, giờ đây đã bị các hậu vệ tinh quái tại Anh nghiên cứu kỹ lưỡng và bắt bài hoàn toàn.

Môi trường bóng đá xứ sương mù đòi hỏi sự tiến hóa không ngừng về mặt tư duy chiến thuật và thể chất, điều mà Garnacho đang cho thấy sự chững lại rõ rệt. Khi một hệ thống phức tạp và giàu tính kiên nhẫn với các cầu thủ trẻ như MU còn không thể giữ chân và phát huy tài năng của Garnacho, thì thật khó để tin rằng một CLB nào khác tại xứ sương mù có thể làm tốt hơn vai trò đó lúc này.

Đã đến lúc Garnacho cần gạt bỏ những hào quang trong quá khứ và nhìn nhận lại con đường phát triển sự nghiệp của bản thân. Có lẽ, việc đầu tiên mà tiền đạo người Argentina nên làm ngay lúc này là nhấc điện thoại lên và gọi cho những người anh em cũ như Antony hay Greenwood. Những kinh nghiệm quý báu từ họ tại các giải đấu với phong cách và áp lực hoàn toàn khác biệt ở châu Âu biết đâu sẽ là chìa khóa để giải phóng đôi chân đang bị xiềng xích của anh.