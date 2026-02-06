Garnacho tự lùi bước trước World Cup

Khi World Cup 2026 đang đến gần, Alejandro Garnacho hụt hơi trên sân cỏ và tự đẩy mình xa dần cơ hội khoác áo tuyển Argentina.

Hôm 4/2, những phát biểu mạnh mẽ trước chuyến làm khách thuộc bán kết lượt về Carabao Cup tại Emirates từng được Alejandro Garnacho xem như liều thuốc tinh thần cho Chelsea.

Nhưng bóng đá đỉnh cao không đo giá trị cầu thủ bằng lời nói. Nó đòi hỏi màn trình diễn. Và ở khía cạnh này, Garnacho đang ở rất xa chuẩn mực cần có để nghĩ đến cơ hội góp mặt ở World Cup 2026.

Garnacho đang đánh mất chính mình.

Im lặng trên sân, ồn ào ngoài sân

Trận bán kết League Cup gặp Arsenal là minh chứng rõ ràng. Garnacho vào sân từ ghế dự bị, nhưng tỏ ra mờ nhạt. Anh không thắng nổi các pha tranh chấp tay đôi, không đưa được bóng lên phía trên, cũng không tạo ra bất kỳ tình huống đột biến nào.

Chelsea thua 0-1 và dừng bước với tổng tỷ số 2-4. Trong một trận đấu lớn như thế, nhiệm vụ của cầu thủ tấn công là phải tạo khác biệt, Garnacho thì không. Thứ anh khiến người hâm mộ nhớ đến nhiều hơn chính là phát biểu gây tranh cãi trước trận: "MU còn thắng Arsenal được thì chúng tôi cũng làm được".

Sau 27 trận cho Chelsea mùa này, Garnacho mới ghi 6 bàn, kèm 3 kiến tạo. Những con số không tệ với một cầu thủ trẻ, nhưng hoàn toàn không đủ sức thuyết phục trong bối cảnh anh được trao nhiều cơ hội và chơi cho một đội bóng thi đấu trên nhiều mặt trận.

So sánh dữ liệu càng khiến bức tranh trở nên lạnh lùng. Bruno Fernandes có 18 lần tham gia bàn thắng, Amad Diallo đạt 10, Matheus Cunha có 9 dù hay chấn thương. Garnacho dừng ở con số 9 trong điều kiện thuận lợi hơn về số trận, số liệu thực tế không đứng về phía anh.

Trên Sky Sports, Gary Neville chỉ ra vấn đề lớn nhất không nằm ở kỹ thuật, mà là tinh thần. "Cậu ấy trông như bị bào mòn hoàn toàn sự tự tin", Neville nhận xét.

Một cầu thủ chạy cánh mất tự tin đồng nghĩa mất luôn vũ khí quan trọng nhất: khả năng thắng 1 đối 1. Và thực tế trên sân cho thấy Garnacho đang vật lộn trong chính những tình huống vốn làm nên tên tuổi.

Garnacho cần nhanh chóng quay lại hình ảnh mà NHM Chelsea muốn thấy nhất.

Niềm tin đánh mất ở quê nhà

Sự chật vật của Garnacho phơi bày rõ ràng không chỉ với người hâm mộ Chelsea mà còn lan tới các cổ động viên Argentina. Khi World Cup 2026 đang gần kề, câu hỏi về vị trí trong đội hình thi đấu của Argentina ngày càng xuất hiện dày đặc.

Một người dùng mạng xã hội X đã đăng tải bức ảnh dự đoán đội hình Argentina cho World Cup, trong đó có Lionel Messi, Julian Alvarez và Garnacho trên hàng công. Ngay lập tức nhiều ý kiến cho rằng phải loại Garnacho ra khỏi đội hình này vì anh không xứng đáng. Thậm chí một tài khoản còn mỉa mai rằng nếu bỏ Garnacho ra và thay bằng một cầu thủ tấn công hạng xoàng bất kỳ, Argentina có thể vô địch World Cup thêm một lần nữa.

Có một sự thật rõ ràng là Argentina không thiếu cầu thủ tấn công. Họ cần những người ổn định, hiệu quả và bản lĩnh, không phải những cá nhân gây tranh cãi vì phát biểu rồi để lại màn trình diễn nghèo nàn.

Ở đội tuyển, không có chỗ cho việc "học hỏi dần". World Cup 2026 là giải đấu khắc nghiệt và diễn ra trong thời gian ngắn, nên chỉ có những ngôi sao đạt phong độ cao nhất mới xứng tầm.

Trong bối cảnh đó, Garnacho đang thua ở cả hai mặt trận là phong độ và hình ảnh. Một cầu thủ vừa chơi không hiệu quả, vừa tự tạo áp lực bằng những phát biểu thiếu tính toán, rất khó ghi điểm với ban huấn luyện đội tuyển. Những lời khuyên kiểu "xốc lại tinh thần", hay việc được nhắc tới trong các cuộc tranh luận trên mạng, không giúp anh tiến gần hơn đến World Cup.

Thời gian vẫn còn, nhưng không chờ đợi. Nếu Garnacho không nhanh chóng cải thiện sự ổn định, lấy lại sự tự tin trong các pha bóng sở trường và chứng minh giá trị bằng bàn thắng, kiến tạo ở những trận lớn, viễn cảnh World Cup 2026 sẽ chỉ còn là câu chuyện được nhắc đến… bên ngoài danh sách triệu tập.

