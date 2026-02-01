Garnacho quá tệ

Chelsea trải qua một hiệp một đáng quên trước West Ham, và tiền vệ Alejandro Garnacho trở thành tâm điểm chỉ trích trong màn trình diễn gây thất vọng vừa qua.

Garnacho chơi tệ trước West Ham. Ảnh: Reuters.

Trên sân Stamford Bridge, Garnacho chỉ thi đấu 45 phút đầu tiên trong cuộc đối đầu với West Ham trước khi bị rút ra ở giờ nghỉ giữa hiệp, nhường chỗ cho tiền đạo Joao Pedro.

Trong quãng thời gian Garnacho có mặt trên sân, Chelsea bị West Ham áp đảo hoàn toàn, đặc biệt ở hành lang cánh nơi cầu thủ người Argentina trấn giữ. Garnacho để mất bóng tới 12 lần, trở thành điểm yếu rõ rệt để đội khách liên tục khai thác.

Thống kê cho thấy có tới 56% các pha tấn công của West Ham được triển khai bên cánh của Garnacho, mang lại hiệu quả rõ rệt. Không chỉ gặp khó trong khâu giữ bóng, tiền vệ này còn tỏ ra lép vế trong các tình huống tranh chấp tay đôi và từng bị đối phương vượt qua khá dễ dàng.

Trong bối cảnh đang phải vật lộn với cuộc đua trụ hạng, West Ham lại thi đấu đầy tự tin và hiệu quả. Đội khách bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2-0, khiến sân Stamford Bridge chìm trong sự thất vọng cùng những tiếng la ó từ khán đài.

Garnacho bị thay ra sau hiệp một. Ảnh: Reuters.

Sang hiệp hai, những thay đổi của HLV Rosenior nhanh chóng phát huy tác dụng. Pedro mang đến sự năng động và trực diện cho hàng công, liên tục gây sức ép lên hàng thủ West Ham. Chính tiền đạo này ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 bằng cú đánh đầu hiểm hóc, mở ra hy vọng cho đội chủ nhà.

Trên sóng truyền hình, các chuyên gia chỉ trích màn trình diễn của Garnacho. Jamie Redknapp thẳng thắn cho rằng Chelsea đã “không thể vận hành” ở một bên cánh trong hiệp một, đồng thời nhận xét Garnacho thi đấu thiếu tự tin và kém hiệu quả.

Cựu danh thủ Gary Neville cũng nhiều lần nhấn mạnh việc Chelsea bị “xé toạc” ở cánh của Garnacho, đồng thời cho rằng HLV Rosenior lẽ ra nên thực hiện sự thay đổi sớm hơn.

Những điều chỉnh hợp lý của HLV Rosenior đã tạo nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng, giúp Chelsea giành trọn 3 điểm và tạm thời trở lại top 4 Premier League. Với cá nhân Garnacho, đây chắc chắn là một buổi tối khó quên trong màu áo Chelsea.

Highlights Chelsea 3-2 West Ham Rạng sáng 1/2, Chelsea ngược dòng thắng West Ham 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

