Garnacho khiến fan MU dậy sóng

Alejandro Garnacho lại khiến dư luận dậy sóng khi có phát biểu được cho là đá xoáy Manchester United.

Garnacho có phát biểu tranh cãi.

Phát biểu trước chuyến làm khách tại London thuộc bán kết lượt về League Cup rạng sáng 4/2, Garnacho bất ngờ nhắc tới chiến thắng 3-2 của MU trước Arsenal tại Emirates ở Premier League hôm 25/1, như một cách tiếp thêm sự tự tin cho Chelsea.

"Ai cũng biết chơi bóng ở đó khó thế nào. Khi chúng tôi thua lượt đi, nhiều người nói rằng chưa ai thắng được Arsenal ở Emirates. Nhưng giờ thì quan điểm ấy đã khác. Nếu Manchester United còn có thể thắng ở đó, thì chúng tôi hoàn toàn có thể làm được", Garnacho dõng dạc nói.

Phát biểu này nhanh chóng thổi bùng làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ MU trên mạng xã hội. Không ít CĐV cho rằng Garnacho thiếu tôn trọng đội bóng cũ, thậm chí tự tạo thêm kẻ thù cho mình.

Có ý kiến mỉa mai rằng Chelsea hiện còn xếp dưới MU trên bảng xếp hạng, trong khi người khác cho rằng Garnacho vẫn chưa thôi ám ảnh "bóng ma" Old Trafford.

Trên sân cỏ, Garnacho cũng chịu áp lực lớn. Sau 27 trận cho Chelsea, anh mới ghi được 6 bàn và liên tục hứng chịu chỉ trích vì phong độ thiếu ổn định. Cuối tuần qua, cầu thủ này còn bị rút ra ngay sau hiệp một trong chiến thắng 3-2 trước West Ham.

Bình luận trên Sky Sports, Gary Neville cho rằng Garnacho là mẫu cầu thủ gây tranh cãi. Theo cựu đội trưởng MU, điều đáng lo nhất không phải chuyên môn, mà là sự sa sút rõ rệt về mặt tinh thần.

"Cậu ấy trông như bị bào mòn hoàn toàn sự tự tin. Đó là một trải nghiệm rất tệ", Neville nhấn mạnh.

Ở trận tái đấu Arsenal, Garnacho chơi mờ nhạt khi vào sân từ ghế dự bị, còn Chelsea thua 0-1. Chung cuộc, "The Blues" dừng bước ở bán kết League Cup với tổng tỷ số thua 2-4.