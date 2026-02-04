Van de Beek sắp cưới con gái huyền thoại Bergkamp

Donny van de Beek, cựu tiền vệ Manchester United, chuẩn bị kết hôn với Estelle Bergkamp, con gái của huyền thoại Arsenal và đội tuyển Hà Lan, Dennis Bergkamp.

Donny van de Beek từng khoác áo Manchester United.

Cặp đôi xác nhận tin vui trên mạng xã hội sau nhiều năm gắn bó. Estelle chia sẻ khoảnh khắc được cầu hôn cùng dòng trạng thái ngắn gọn: “Cái gật đầu dễ dàng nhất trong đời”. Dennis Bergkamp cũng để lại biểu tượng trái tim trong phần bình luận, như lời chúc phúc dành cho con gái.

Van de Beek và Estelle quen nhau từ năm 2019, thời điểm tiền vệ người Hà Lan còn khoác áo Ajax. Họ hiện có hai con: bé gái Lomee và bé trai Navy. Gia đình đang sinh sống tại Tây Ban Nha, nơi Van de Beek thi đấu cho Girona.

Sự nghiệp của Van de Beek tại Manchester United không diễn ra như kỳ vọng. Gia nhập Old Trafford năm 2020 với mức phí khoảng 40 triệu bảng, anh chỉ có 62 lần ra sân trong bốn mùa giải.

Chấn thương liên miên, đặc biệt là chấn thương đầu gối đầu năm 2023, khiến tiền vệ này mất cơ hội khẳng định vị trí. Ba mùa cuối ở MU, Van de Beek chỉ thi đấu 16 trận và phải sang Everton rồi Eintracht Frankfurt theo dạng cho mượn.

Mùa trước, anh chơi khá đều đặn trong màu áo Girona. Tuy nhiên ở mùa giải hiện tại, Van de Beek phải nghỉ dài hạn vì chấn thương gân Achilles.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Athletic, tiền vệ người Hà Lan thừa nhận vận rủi và chấn thương là nguyên nhân chính khiến anh không thể thành công tại MU. “Khi vừa bắt đầu có nhịp thi đấu, tôi lại chấn thương. Mọi thứ phải làm lại từ đầu. Điều đó rất khó, cả về chuyên môn lẫn tinh thần”, Van de Beek chia sẻ.

Trong khi sự nghiệp của Van de Beek trải qua nhiều thăng trầm, anh đang bước vào một chương mới viên mãn hơn ở đời sống cá nhân, khi sắp trở thành con rể của một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử Arsenal.