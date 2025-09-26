Cú sốc lớn với Van de Beek

Tiền vệ người Hà Lan, Donny van de Beek, chính thức chia tay phần còn lại của mùa giải 2025/26 sau ca phẫu thuật gót chân trái.

Van de Beek nghỉ thi đấu hết mùa này.

Chấn thương nghiêm trọng này xảy ra trong trận gặp Athletic Bilbao hôm 24/9. Đây mới chỉ là lần đầu tiên Van de Beek được ra sân đá chính mùa này, nhưng anh chỉ thi đấu 33 phút trước khi gục ngã sau một tình huống không va chạm với đối thủ.

Ngay lập tức, cầu thủ 28 tuổi hiểu rằng mình gặp vấn đề nghiêm trọng. Kết quả kiểm tra y tế cùng ngày xác nhận cựu tuyển thủ Hà Lan bị đứt hoàn toàn gân gót chân trái.

Ngày 25/9, Van de Beek hoàn tất ca phẫu thuật và hiện bắt đầu quá trình hồi phục, dự kiến kéo dài ít nhất 8 tháng. HLV Míchel của Girona tỏ ra thất vọng: “Van de Beek đang đạt phong độ rất tốt. Việc mất cậu ấy là tổn thất lớn với toàn đội".

Sự nghiệp của Van de Beek thời gian qua liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương. Ở mùa trước, anh đã bỏ lỡ 5 vòng đấu cuối vì vấn đề thể lực, và nay tiếp tục phải ngồi ngoài dài hạn. Đây được xem là đòn giáng mạnh vào khát vọng khẳng định mình tại La Liga của cựu cầu thủ Ajax và Manchester United.

Van de Beek còn hợp đồng với Girona đến năm 2028. CLB vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào anh sau khi hồi phục. Tuy nhiên, để trở lại đỉnh cao, tiền vệ này sẽ cần vượt qua chặng đường đầy thử thách phía trước.

