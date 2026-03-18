Valdes vẫn biến mất một cách bí ẩn

Víctor Valdes, cựu thủ môn huyền thoại của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, đang sống một cuộc đời khá bình lặng và xa rời ánh đèn sân khấu sau khi giải nghệ.

Hình ảnh gần nhất của Valdes khi dẫn dắt Real Ávila.

Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ nhiều đồng đội cũ sốc khi không thể liên lạc với Valdes trong thời gian dài. Vài giám đốc thể thao hay tuyển trạch viên ở Tây Ban Nha gặp khó trong việc liên hệ với cựu thủ môn Barca.

Sau hơn 4 năm “biến mất” khỏi công chúng (từ năm 2021), Valdes từng trở lại với vai trò HLV vào tháng 4/2025 khi nhận lời dẫn dắt Real Ávila, một đội bóng ở giải hạng Tư Tây Ban Nha (Segunda Federación).

Tuy nhiên, anh chỉ dẫn dắt đội trong 4 trận (2 thắng, 2 thua) rồi tự nguyện rời đi vào cuối năm 2025 sau thất bại ở play-off thăng hạng. Sau khi rời Real Ávila, Valdes tiếp tục chọn lối sống kín đáo, ít xuất hiện trước truyền thông.

Anh dành phần lớn thời gian cho gia đình và các hoạt động cá nhân tại Tây Ban Nha. Valdes từng nổi tiếng với tuyên bố “khi giải nghệ, tôi sẽ biến mất”, và anh đến nay khá trung thành với lời hứa đó.

Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu vào năm 2017, Valdes không hoàn toàn rời xa bóng đá. Anh thử sức với vai trò huấn luyện viên, bắt đầu từ đội trẻ Moratalaz, sau đó trở lại Barcelona để dẫn dắt đội U19 vào năm 2019. Tuy nhiên, hành trình này không kéo dài.

Chỉ sau vài tháng, anh rời đội U19 vì mâu thuẫn với ban lãnh đạo câu lạc bộ. Đến tháng 3/2025, Valdes nhận lời dẫn dắt Real Avila, một đội bóng hạng ba Tây Ban Nha. Nhưng chỉ sau bốn trận đấu, vào tháng 5, anh bất ngờ từ chức mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích chi tiết nào. Từ đó, Valdes hoàn toàn biến mất khỏi ánh mắt công chúng.

