Cuộc đua chủ tịch Barca ngã ngũ

  • Thứ hai, 16/3/2026 06:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Joan Laporta tái đắc cử làm Chủ tịch Barcelona khi kết quả được công bố vào rạng sán 16/3 với kết quả ấn tượng.

Laporta tiếp tục chiến thắng sau các cuộc bầu cử năm 2003 và 2021.

AS cho biết Laporta nhận 68,18% số phiếu (32.934 phiếu trong tổng số 48.480 phiếu hợp lệ), tỷ lệ tốt nhất trong sự nghiệp chính trị bóng đá của ông tại Barcelona.

Vị luật sư xứ Catalonia sẽ tiếp tục lãnh đạo CLB đến năm 2031, kéo dài nhiệm kỳ của mình thành 17 năm (2003-2010, 2021-2026 và 2026-2031). Laporta sẽ trở thành một trong những chủ tịch tại vị lâu nhất lịch sử Barca, chỉ sau Josep Lluís Núñez (22 năm).

El Pais đánh giá kết quả này được xem là một "làn sóng ủng hộ lịch sử" dành cho luật sư sinh năm 1962. So với cuộc bầu cử năm 2021 (chỉ nhận 54,28% phiếu), Laporta nhận thêm 13,90% sự ủng hộ từ các hội viên Barca.

Laporta vượt xa đối thủ chính Víctor Font, người chỉ nhận 29,78% (14.385 phiếu), gần như giữ nguyên tỷ lệ 29,99% từ năm 2021. Trong cuộc bầu cử chủ tịch Barcelona vừa qua, có 984 phiếu trắng (2,04%) và 177 phiếu không hợp lệ.

Thông điệp tranh cử của Laporta được đánh giá là nguyên nhân chính giúp ông chiến thắng dễ dàng. Laporta là người trực tiếp bổ nhiệm Hansi Flick và Deco, hai nhân vật đứng sau thành công của Barca hai năm qua (vô địch Supercopa, Copa del Rey, La Liga).

Ngoài ra, Laporta cũng giúp Barca sở hữu đội hình trẻ trung với nhiều cầu thủ từ lò đào tạo, đưa CLB phục hồi kinh tế và xây dựng sân Camp Nou mới.

Tường Linh

Laporta Barcelona

