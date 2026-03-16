MU phải ký chính thức với Carrick

Wayne Rooney khẳng định Michael Carrick xứng đáng được trao hợp đồng chính thức để dẫn dắt Manchester United.

Carrick là lựa chọn lý tưởng để dẫn dắt "Quỷ đỏ" trong tương lai.

Sau chiến thắng 3-1 của MU trước Aston Villa ở vòng 30 Premier League tối 15/3, Rooney khẳng định: "100% Manchester United nên trao cho Carrick vị trí HLV trưởng chính thức vào hè này".

Rooney tiếp tục: "Tôi biết điều này sẽ xảy ra với Michael Carrick. Tôi biết cậu ấy rất rõ, biết tính cách và con người cậu ấy. Đội bóng cần một người bình tĩnh, hiểu rõ CLB và các cầu thủ cần được yêu thương, và Michael mang điều đó đến. Chúng ta đang thấy các cầu thủ chơi với chất lượng cao hơn, đoàn kết hơn như một tập thể mạnh mẽ".

Rooney nhấn mạnh mọi thứ ở MU đang tốt và không có lý do gì để thay đổi: "Cậu ấy có tỷ lệ thắng cao nhất so với bất kỳ HLV nào tại Manchester United. Với tôi, Michael phải nhận công việc này".

Carrick trở lại Old Trafford với vai trò HLV tạm quyền từ giữa tháng 1, thay thế Darren Fletcher. Dưới sự dẫn dắt của ông, MU thi đấu ấn tượng. Tính cả 3 trận tạm quyền năm 2021, Carrick có tỷ lệ thắng hơn 70%, con số cao nhất trong lịch sử các HLV Manchester United (chỉ tính số trận tương đương).

Chiến thắng thuyết phục trước Aston Villa giúp Manchester United củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League, với 6 điểm nhiều hơn Chelsea (đội xếp thứ 6).

Với việc bóng đá Anh dự kiến có 5 suất dự Champions League mùa tới nhờ hệ số UEFA cao, MU chỉ cần tối đa 18 điểm từ 8 trận còn lại để chắc chắn top 5, vị trí đủ để dự Champions League. Nếu Carrick giúp đội bóng đạt được điều này, cơ hội để ông được bổ nhiệm chính thức sẽ tăng cao.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

