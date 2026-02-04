Dugarry chỉ trích Liverpool 'mất trí' vì vụ Jacquet

Cựu danh thủ Pháp Christophe Dugarry công khai chỉ trích Liverpool sau khi đội bóng Anh chi tới 60 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ trẻ Jeremy Jacquet từ Rennes.

Jeremy Jacquet gia nhập Liverpool.

Jacquet hoàn tất kiểm tra y tế trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng và sẽ chính thức gia nhập Liverpool từ ngày 1/7. Thương vụ có giá trị 55 triệu bảng trả trước, kèm tối đa 5 triệu bảng phụ phí. Trung vệ 20 tuổi ký hợp đồng 5 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm một mùa.

Dù thừa nhận Jacquet là cầu thủ tiềm năng, Dugarry cho rằng mức phí Liverpool bỏ ra là không thể chấp nhận. Trả lời RMC Sport, cựu tiền đạo tuyển Pháp gọi Liverpool là “kẻ ngốc” và cho rằng Rennes đã “bán quá hời” khi thu về khoảng 72 triệu euro cho một trung vệ còn rất non kinh nghiệm.

Nhà vô địch World Cup 1998 nhấn mạnh bóng đá châu Âu, đặc biệt là các CLB Anh, đang “mất kiểm soát” trong chi tiêu. Theo ông, đây không còn là câu chuyện cung – cầu, mà là sự phi lý của thị trường chuyển nhượng hiện đại. Dugarry cũng cảnh báo mức giá khổng lồ sẽ tạo áp lực nặng nề lên Jacquet, khiến mọi màn trình diễn của cầu thủ trẻ này bị soi xét khắt khe hơn.

Bất chấp những chỉ trích, Jacquet vẫn là cái tên được săn đón trên khắp châu Âu. Trung vệ sinh năm 2005 từng thi đấu ở Ligue 2 theo dạng cho mượn, trước khi được Rennes gọi về và trao cơ hội tại Ligue 1. Tính đến nay, Jacquet đã có 36 lần ra sân ở giải đấu cao nhất nước Pháp.

Liverpool được cho là đã tăng tốc thương vụ trong những ngày cuối, vượt qua Chelsea để giành chữ ký của Jacquet. Cầu thủ người Pháp cũng ưu tiên Anfield, tin rằng Liverpool mang đến lộ trình phát triển rõ ràng hơn.

Đội bóng vùng Merseyside xem Jacquet là phương án cho tương lai, trong bối cảnh Virgil van Dijk sắp bước sang tuổi 35 và tương lai của Ibrahima Konate vẫn chưa được đảm bảo khi hợp đồng chuẩn bị đáo hạn vào mùa hè.