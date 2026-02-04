Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dugarry chỉ trích Liverpool 'mất trí' vì vụ Jacquet

  • Thứ tư, 4/2/2026 06:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cựu danh thủ Pháp Christophe Dugarry công khai chỉ trích Liverpool sau khi đội bóng Anh chi tới 60 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ trẻ Jeremy Jacquet từ Rennes.

Jeremy Jacquet gia nhập Liverpool.

Jacquet hoàn tất kiểm tra y tế trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng và sẽ chính thức gia nhập Liverpool từ ngày 1/7. Thương vụ có giá trị 55 triệu bảng trả trước, kèm tối đa 5 triệu bảng phụ phí. Trung vệ 20 tuổi ký hợp đồng 5 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm một mùa.

Dù thừa nhận Jacquet là cầu thủ tiềm năng, Dugarry cho rằng mức phí Liverpool bỏ ra là không thể chấp nhận. Trả lời RMC Sport, cựu tiền đạo tuyển Pháp gọi Liverpool là “kẻ ngốc” và cho rằng Rennes đã “bán quá hời” khi thu về khoảng 72 triệu euro cho một trung vệ còn rất non kinh nghiệm.

Nhà vô địch World Cup 1998 nhấn mạnh bóng đá châu Âu, đặc biệt là các CLB Anh, đang “mất kiểm soát” trong chi tiêu. Theo ông, đây không còn là câu chuyện cung – cầu, mà là sự phi lý của thị trường chuyển nhượng hiện đại. Dugarry cũng cảnh báo mức giá khổng lồ sẽ tạo áp lực nặng nề lên Jacquet, khiến mọi màn trình diễn của cầu thủ trẻ này bị soi xét khắt khe hơn.

Bất chấp những chỉ trích, Jacquet vẫn là cái tên được săn đón trên khắp châu Âu. Trung vệ sinh năm 2005 từng thi đấu ở Ligue 2 theo dạng cho mượn, trước khi được Rennes gọi về và trao cơ hội tại Ligue 1. Tính đến nay, Jacquet đã có 36 lần ra sân ở giải đấu cao nhất nước Pháp.

Liverpool được cho là đã tăng tốc thương vụ trong những ngày cuối, vượt qua Chelsea để giành chữ ký của Jacquet. Cầu thủ người Pháp cũng ưu tiên Anfield, tin rằng Liverpool mang đến lộ trình phát triển rõ ràng hơn.

Đội bóng vùng Merseyside xem Jacquet là phương án cho tương lai, trong bối cảnh Virgil van Dijk sắp bước sang tuổi 35 và tương lai của Ibrahima Konate vẫn chưa được đảm bảo khi hợp đồng chuẩn bị đáo hạn vào mùa hè.

Bên trong PSG vs Newcastle: những gì truyền hình bỏ lỡ Được UEFA mời dự khán, phóng viên Tri Thức - Znews mang đến góc nhìn hậu trường hiếm có ở trận cầu Champions League tại Parc des Princes.

Hà Trang

Jeremy Jacquet RMC Sport Vùng Merseyside Rennes Ibrahima Konate Ligue 2

    Đọc tiếp

    Tan binh thu 7 cua Arsenal lo dien hinh anh

    Tân binh thứ 7 của Arsenal lộ diện

    19:48 3/8/2025 19:48 3/8/2025

    0

    Bất chấp mùa hè mua sắm rầm rộ, Arsenal chưa có dấu hiệu dừng lại khi đàm phán chiêu mộ trung vệ trẻ Jeremy Jacquet của Rennes.

    Hinh anh gay lo ngai cua Bellingham hinh anh

    Hình ảnh gây lo ngại của Bellingham

    58 phút trước 07:07 4/2/2026

    0

    Hình ảnh Jude Bellingham đeo mặt nạ oxy sau chấn thương khiến người hâm mộ Real Madrid lẫn tuyển Anh không khỏi lo lắng, trong bối cảnh World Cup 2026 đang cận kề.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý