Paula Badosa nóng bỏng với nghề tay trái

  • Thứ tư, 18/3/2026 19:00 (GMT+7)
Paula Badosa thu hút sự chú ý khi vừa tái xuất Top 100 WTA, vừa trở thành gương mặt quảng cáo nổi bật.

Paula Badosa tiếp tục chứng minh sức hút đặc biệt khi chia sẻ loạt hình ảnh diện bikini trên trang cá nhân Instagram, như một phần của chiến dịch quảng bá đồ bơi cho một thương hiệu nổi tiếng.

Dòng trạng thái ngắn gọn "Nhá hàng thôi. Sắp ra mắt" đủ để tạo tò mò cho những người theo dõi. Bài đăng nhanh chóng tạo hiệu ứng và tương tác lớn trên trang cá nhân sở hữu 1,3 triệu người theo dõi.

Tay vợt Coco Gauff cũng góp phần "đốt nóng" bài đăng bằng loạt biểu tượng cảm xúc, cho thấy sức lan tỏa vượt ra ngoài phạm vi quảng cáo đơn thuần.

Không chỉ gây chú ý ngoài sân đấu, Badosa đang từng bước tái thiết sự nghiệp. Từng vươn lên số 2 thế giới vào năm 2022, tay vợt người Tây Ban Nha trải qua giai đoạn khó khăn vì chấn thương. Hiện tại, cô vừa trở lại Top 100 WTA sau khi vào bán kết giải Austin (WTA 125).

Trong sự nghiệp, Badosa sở hữu 3 danh hiệu đơn WTA, trong đó nổi bật là chức vô địch Indian Wells 2021. Cô cũng từng đăng quang Roland Garros trẻ năm 2015, cho thấy nền tảng chuyên môn vững chắc từ sớm.

Ở khía cạnh hậu trường, Badosa thẳng thắn chia sẻ về giai đoạn nhiều biến động. Trong cuộc trò chuyện với Ons Jabeur, cô thừa nhận từng bị cuốn vào những nguồn năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến cả phong độ lẫn tâm lý.

"Tôi quen với việc xung quanh mình có rất nhiều drama và điều đó tạo ra áp lực lớn", Badosa nói. Tuy nhiên, cô cũng khẳng định đã tìm lại sự cân bằng và bình yên, coi đó là nền tảng cho hành trình trở lại.

Việc chấp nhận thi đấu ở cấp độ WTA 125 sau nhiều năm là bước lùi có tính toán. Nó giúp Badosa tích lũy lại cảm giác thi đấu và từng bước lấy lại vị thế. Sự trở lại của Badosa không chỉ nằm ở thứ hạng, mà còn ở cách cô kiểm soát hình ảnh và câu chuyện cá nhân.

Sắc vóc vượt thời gian của 'hoa khôi' World Cup

Nổi tiếng toàn cầu sau World Cup 2010, người đẹp Paraguay Larissa Riquelme sẽ tiếp tục đồng hành cùng bầu không khí bóng đá tại cúp thế giới 2026 theo cách khác.

18:00 14/3/2026

Người đẹp 19 tuổi bên cạnh Douglas Luiz là ai?

Duda Gaspar, con gái 19 tuổi của huyền thoại Arsenal Edu Gaspar, đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi công khai mối quan hệ tình cảm với tiền vệ Douglas Luiz.

06:50 13/3/2026

Chuyện tình của Mbappe với người đẹp chuyển giới lớn hơn 9 tuổi

Chuyện tình của Kylian Mbappe với người mẫu chuyển giới Ines Rau bất ngờ được nhắc lại, trong bối cảnh tiền đạo người Pháp vướng tin đồn hẹn hò nữ diễn viên Ester Exposito.

10:38 9/3/2026

Manchester United và quyền định đoạt cuộc đua top 4 Thất bại 0-1 của Chelsea mở ra cơ hội lớn để Manchester United tự định đoạt số phận trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn tự truyện “Unstoppable: My life so far” xuất bản năm 2017. Trong cuốn sách, Maria Sharapova nói một cách trung thực về mọi điều xoay quanh đời sống bận rộn của một tay vợt chuyên nghiệp, bao gồm cả chuyện tình gây chấn động một thời với Grigor Dimitrov.

Đào Trần

    Ao cua Guardiola gay bao hinh anh

    Áo của Guardiola gây bão

    45 phút trước 19:06 18/3/2026

    0

    Chiếc áo kẻ caro rộng thùng thình của Pep Guardiola bất ngờ trở thành tâm điểm, thậm chí còn “nóng” hơn cả thất bại của Manchester City.

    Zirkzee bat man hinh anh

    Zirkzee bất mãn

    45 phút trước 19:05 18/3/2026

    0

    MU khả năng sẽ chia tay Joshua Zirkzee trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, khi tiền đạo người Hà Lan được cho là chủ động tìm đường rời Old Trafford.

