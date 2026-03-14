Sắc vóc vượt thời gian của 'hoa khôi' World Cup

  • Thứ bảy, 14/3/2026 18:00 (GMT+7)
Nổi tiếng toàn cầu sau World Cup 2010, người đẹp Paraguay Larissa Riquelme sẽ tiếp tục đồng hành cùng bầu không khí bóng đá tại cúp thế giới 2026 theo cách khác.

world cup anh 1

  • Larissa Riquelme là người mẫu và nhân vật truyền thông nổi tiếng của Paraguay. Cô được biết đến rộng rãi sau khi trở thành cổ động viên gây chú ý nhất tại World Cup 2010.

    world cup anh 2

    Trong kỳ World Cup tại Nam Phi, hình ảnh Larissa Riquelme cổ vũ cho Paraguay nhanh chóng lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông quốc tế. Từ đó, cô được nhiều người gọi là "Hoa khôi World Cup".
    world cup anh 3

  • Sau khi nổi tiếng, Larissa Riquelme phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực người mẫu và truyền hình tại Paraguay. Cô thường xuyên xuất hiện trong các chương trình giải trí và thể thao.

    world cup anh 4

  • Sự nổi tiếng của cô gắn liền với niềm đam mê bóng đá và hình ảnh cổ động viên nhiệt thành. Larissa luôn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho đội tuyển Paraguay trong các giải đấu lớn.

    world cup anh 5

  • Trải qua nhiều năm, Larissa Riquelme vẫn là một trong những biểu tượng cổ động viên nổi tiếng nhất của bóng đá thế giới. Hình ảnh của cô tại World Cup 2010 vẫn thường được nhắc lại mỗi khi giải đấu diễn ra.

    world cup anh 6

  • Hướng tới World Cup 2026, Larissa tiếp tục gắn bó với bầu không khí bóng đá. Cô thông báo sẽ tham gia đội ngũ truyền thông của một đài phát thanh Paraguay để theo dõi và đưa tin về giải đấu.

    world cup anh 7

  • Sau hơn một thập kỷ kể từ khi nổi tiếng toàn cầu, Larissa vẫn duy trì sức hút trong truyền thông và mạng xã hội. Cô tiếp tục được người hâm mộ nhớ đến như một biểu tượng cổ động viên của các kỳ World Cup.

    Đào Trần

    world cup Larissa Riquelme Larissa FIFA World Cup 2010 Paraguay

