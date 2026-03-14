Sắc vóc vượt thời gian của 'hoa khôi' World Cup

Larissa Riquelme là người mẫu và nhân vật truyền thông nổi tiếng của Paraguay. Cô được biết đến rộng rãi sau khi trở thành cổ động viên gây chú ý nhất tại World Cup 2010.
Trong kỳ World Cup tại Nam Phi, hình ảnh Larissa Riquelme cổ vũ cho Paraguay nhanh chóng lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông quốc tế. Từ đó, cô được nhiều người gọi là "Hoa khôi World Cup".
Sau khi nổi tiếng, Larissa Riquelme phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực người mẫu và truyền hình tại Paraguay. Cô thường xuyên xuất hiện trong các chương trình giải trí và thể thao.
Sự nổi tiếng của cô gắn liền với niềm đam mê bóng đá và hình ảnh cổ động viên nhiệt thành. Larissa luôn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho đội tuyển Paraguay trong các giải đấu lớn.
Trải qua nhiều năm, Larissa Riquelme vẫn là một trong những biểu tượng cổ động viên nổi tiếng nhất của bóng đá thế giới. Hình ảnh của cô tại World Cup 2010 vẫn thường được nhắc lại mỗi khi giải đấu diễn ra.
Hướng tới World Cup 2026, Larissa tiếp tục gắn bó với bầu không khí bóng đá. Cô thông báo sẽ tham gia đội ngũ truyền thông của một đài phát thanh Paraguay để theo dõi và đưa tin về giải đấu.
Sau hơn một thập kỷ kể từ khi nổi tiếng toàn cầu, Larissa vẫn duy trì sức hút trong truyền thông và mạng xã hội. Cô tiếp tục được người hâm mộ nhớ đến như một biểu tượng cổ động viên của các kỳ World Cup.
