Ajax gây sốc với kế hoạch thanh lý 21 cầu thủ

Đội bóng giàu truyền thống nhất Hà Lan chuẩn bị thực hiện cuộc đại phẫu lực lượng sau mùa giải thất vọng bậc nhất trong hơn 60 năm.

Ajax đang khủng hoảng.

Ajax đang đứng trước một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy biến động khi có tới 21 cầu thủ đội một bị đưa vào danh sách chuyển nhượng. Theo tiết lộ từ cựu danh thủ Theo Janssen trên chương trình De Oranjezomer, giám đốc kỹ thuật Jordi Cruyff đã đăng tải danh sách này lên TransferRoom, nền tảng giao dịch dành cho các CLB, cầu thủ và người đại diện trên toàn thế giới.

"Tôi đã nhìn thấy danh sách đó. Ajax đưa gần một nửa đội hình lên thị trường chuyển nhượng", Janssen cho biết.

Trong số những cầu thủ bị rao bán có nhiều cái tên quen thuộc như Kasper Dolberg, Steven Berghuis, Josip Sutalo, Owen Wijndal, Oscar Gloukh hay Ko Itakura. Theo Janssen, chỉ bảy cầu thủ được xem là nằm ngoài kế hoạch thanh lý, gồm Paes, Bouwman, Klaassen, Fitz-Jim, Mokio, Steur và Godts.

Động thái quyết liệt này là một phần trong kế hoạch tái thiết mà Jordi Cruyff theo đuổi kể từ khi tiếp quản vị trí giám đốc kỹ thuật hồi tháng 2.

Ajax vừa trải qua một trong những mùa giải đáng quên nhất lịch sử CLB. Sau khi sa thải John Heitinga vào tháng 11 năm ngoái, đội bóng thủ đô Amsterdam tiếp tục thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Fred Grim bị giáng chức hồi tháng 3 trước khi Óscar García được bổ nhiệm.

Dù vậy, Ajax chỉ kết thúc Eredivisie ở vị trí thứ năm. Đây là thành tích tệ nhất của đội bóng kể từ năm 1962. Họ chỉ giành vé dự vòng loại UEFA Conference League sau khi đánh bại FC Utrecht trên chấm luân lưu ở trận play-off.

Truyền thông Hà Lan trước đó tiết lộ Jordi Cruyff muốn mang về từ 10 đến 15 tân binh trong mùa hè này. Đáng chú ý, có tới 7 cầu thủ được kỳ vọng sẽ bước thẳng vào đội hình chính.

Ở chiều ngược lại, Ajax đang tìm kiếm một tiền vệ trung tâm, một trung phong, các hậu vệ biên đa năng, những cầu thủ chạy cánh có khả năng tạo đột biến cùng một thủ môn mới.

Song song với cuộc cải tổ lực lượng, Ajax cũng vừa hoàn tất việc bổ nhiệm HLV Míchel theo bản hợp đồng có thời hạn hai năm. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng gây tiếng vang khi giúp Girona trở thành hiện tượng của La Liga.

Sau mùa giải thất vọng, Ajax dường như đã chọn cách làm lại từ đầu. Việc đưa 21 cầu thủ lên thị trường chuyển nhượng cho thấy Jordi Cruyff không muốn vá víu, mà đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng thực sự tại Johan Cruyff Arena.