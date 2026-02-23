Thủ môn Indonesia được khen hoàn hảo trong màn ra mắt Ajax

Maarten Paes có trận ra mắt ấn tượng trong màu áo Ajax Amsterdam nhưng không thể giúp đội nhà đánh bại NEC Nijmegen.

Maarten Paes có tới 7 pha cứu thua trong màn ra mắt Ajax. Ảnh: Reuters.

Trên sân Johan Cruyff Arena hôm 22/2, Ajax bị NEC Nijmegen cầm hòa 1-1 ở vòng 24 của giải VĐQG Hà Lan. Ở trận này, Maarten Paes được trao cơ hội bắt chính sau khi Vitezslav Jaros gặp chấn thương đầu gối. Đây là lần đầu tiên thủ thành người Indonesia đứng trong khung thành Ajax kể từ khi gia nhập đội bóng hồi đầu tháng 2.

Ajax nhập cuộc chủ động và có bàn mở tỷ số ở phút 39 nhờ pha lập công của Mika Godts. Tuy nhiên, lợi thế đó không được duy trì lâu. Phút 57, Darko Nejasmic ghi bàn gỡ hòa cho NEC, khiến đội chủ nhà đánh rơi chiến thắng ngay tại thánh địa của mình.

Sau trận, Paes không giấu được sự thất vọng. "Ajax luôn phải thắng trên sân nhà trước NEC", anh chia sẻ với ESPN. Cựu thủ môn FC Dallas nhấn mạnh đội bóng đang cạnh tranh vị trí thứ hai và cần tối đa điểm số trong giai đoạn này.

Dù vậy, cá nhân Paes có màn thể hiện tích cực. Anh thực hiện 7 pha cứu thua, nhiều lần giữ cho Ajax không rơi vào thế bất lợi. Phản xạ tốt và sự tập trung cao độ giúp thủ thành tuyển Indonesia ghi điểm trong mắt ban huấn luyện.

Huấn luyện viên Fred Grim cũng dành lời khen cho cậu học trò mới. Ông đánh giá cao màn trình diễn của Paes và gọi đó là màn trình diễn hoàn hảo, đặc biệt khi thủ môn này đã không thi đấu trong một thời gian dài. Grim thừa nhận Paes vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập, nhất là trong việc phối hợp với hàng phòng ngự.

Trận hòa khiến Ajax bỏ lỡ cơ hội gia tăng áp lực trong cuộc đua trên bảng xếp hạng. Với Paes, đây là khởi đầu nhiều cảm xúc. Anh có màn ra mắt đáng khích lệ, nhưng chắc chắn vẫn mong muốn một kết quả trọn vẹn hơn trong lần đầu khoác áo đội bóng giàu truyền thống của Hà Lan.