Chuyện tình của Mbappe với người đẹp chuyển giới lớn hơn 9 tuổi

Chuyện tình của Kylian Mbappe với người mẫu chuyển giới Ines Rau bất ngờ được nhắc lại, trong bối cảnh tiền đạo người Pháp vướng tin đồn hẹn hò nữ diễn viên Ester Exposito.

Bức ảnh nổi tiếng của Mbappe với Ines Rau.

Mối quan hệ giữa Mbappe và Ines Rau lần đầu thu hút sự chú ý vào tháng 8/2022, khi truyền thông Pháp đăng tải loạt ảnh 2 người có những cử chỉ thân mật trên một du thuyền. Vốn kín tiếng về đời tư, sự xuất hiện của ngôi sao tuyển Pháp trong khung cảnh riêng tư nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Sau đó, báo chí xác nhận người phụ nữ đi cùng Mbappe là Ines Rau. Cô là người mẫu chuyển giới nổi tiếng của làng thời trang Pháp, hơn tiền đạo này 9 tuổi. Thông tin lập tức gây xôn xao dư luận và trở thành đề tài bàn tán rộng rãi vào thời điểm đó.

Theo tiết lộ củaL'Équipe, Ines Rau sinh ra với giới tính nam và thực hiện phẫu thuật chuyển giới khi mới 16 tuổi. Sau bước ngoặt lớn trong cuộc đời, cô nhanh chóng tạo dựng danh tiếng trong ngành thời trang nhờ ngoại hình sắc sảo và phong cách cá tính.

Năm 2017, Ines Rau làm thay đổi lịch sử giới thời trang khi trở thành người mẫu chuyển giới đầu tiên xuất hiện trên tạp chí Playboy. Ngoài sắc vóc, Ines Rau còn được yêu mến bởi trái tim nhân từ và hành động thiết thực hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội.

Hình ảnh thân mật của Mbappe bên Rau gây sốt thời gian dài.

Trước khi bị bắt gặp thân mật trên du thuyền, Mbappe và Ines từng cùng xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes, một trong những sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất thế giới. Dù vậy, cả hai chưa bao giờ chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Theo nhiều nguồn tin, chuyện tình giữa Mbappe và Ines Rau chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và khép lại khoảng một tháng sau khi loạt ảnh riêng tư bị lan truyền.

Gần 4 năm sau cuộc chia tay, đời tư của Mbappe vẫn thường xuyên thu hút sự chú ý. Gần đây, chân sút người Pháp được cho là hẹn hò với Ester Exposito. Đến nay, Mbappe chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về chuyện tình này.

Exposito là nữ diễn viên nổi tiếng của Tây Ban Nha. Cô được biết đến rộng rãi qua nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh, đồng thời sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Cá nhân Mbappe đang chấn thương và phải chạy đua với thời gian để kịp trở lại khi Real Madrid chạm trán Man City ở lượt đi vòng 1/8 champions League vào ngày 12/3. Anh chỉ có vỏn vẹn 2 buổi tập để tìm lại cảm giác bóng và chứng minh bản thân đủ thể trạng để ra sân.

