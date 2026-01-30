Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Garnacho gây chú ý khi xăm lên mặt

  • Thứ sáu, 30/1/2026 05:57 (GMT+7)
Alejandro Garnacho tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với hình xăm mới trên má trái.

Hình xăm mới của Garnacho.

Cầu thủ người Argentina vừa xăm một dòng chữ nhỏ ngay sát tai, được cho là mang ý nghĩa "brave" (dũng cảm). Hình xăm nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều, trong đó phần lớn là những phản hồi tiêu cực.

Không ít cổ động viên cho rằng Garnacho nên tập trung cải thiện phong độ thay vì tạo thêm sự chú ý bằng các yếu tố bên lề. Những bình luận gay gắt xuất hiện dày đặc, phản ánh sự thất vọng khi cầu thủ 21 tuổi chưa đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi chuyển sang Chelsea. Trong mắt người hâm mộ, thông điệp "dũng cảm" trở nên mỉa mai nếu đặt cạnh thực tế anh vẫn loay hoay tìm chỗ đứng.

Hiện tại, Garnacho chỉ được xem là phương án dự bị chiến lược tại Chelsea. Đội bóng thành London liên tục biến động trên băng ghế huấn luyện, khiến vai trò của anh càng trở nên mờ nhạt. Trước đó, căng thẳng tại MU khép lại tương lai của Garnacho ở Old Trafford. Chelsea chấp nhận chi khoảng 40 triệu bảng để đưa anh về London.

Tuy nhiên, môi trường mới cũng chưa mang lại bước ngoặt. Cựu hậu vệ Glen Johnson thẳng thắn đánh giá đây là một bản hợp đồng gây thất vọng, thậm chí là sai lầm, trong bối cảnh Chelsea vốn đã dư thừa nhân sự trên hàng công. Khi phong độ chưa cải thiện, mọi động thái ngoài sân cỏ của Garnacho cũng dễ trở thành chủ đề tranh cãi.

Giữa áp lực kỳ vọng và thực tế khắc nghiệt, Garnacho rõ ràng cần nhiều hơn một thông điệp "dũng cảm" để thuyết phục người hâm mộ. Đó là màn trình diễn đủ sức nói thay tất cả.

Garnacho cân nhắc rời Chelsea

Alejandro Garnacho có thể rời Chelsea theo dạng cho mượn chỉ sau nửa mùa giải khi chưa thể tạo được dấu ấn tại sân Stamford Bridge.

09:50 23/1/2026

Garnacho tỏa sáng, khiến Arsenal chưa thể yên tâm

Trận sân nhà đầu tiên của Liam Rosenior với tư cách huấn luyện viên Chelsea kết thúc bằng thất bại, khi Arsenal giành chiến thắng kịch tính 3-2 ở lượt đi bán kết Carabao Cup.

06:05 15/1/2026

Phản ứng của Garnacho khi Amorim bị sa thải

Alejandro Garnacho nhanh chóng bấm thích bài đăng trên mạng xã hội về việc MU sa thải HLV Ruben Amorim.

18:06 5/1/2026

