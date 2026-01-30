Garnacho gây chú ý khi xăm lên mặt

Alejandro Garnacho tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với hình xăm mới trên má trái.

Hình xăm mới của Garnacho.

Cầu thủ người Argentina vừa xăm một dòng chữ nhỏ ngay sát tai, được cho là mang ý nghĩa "brave" (dũng cảm). Hình xăm nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều, trong đó phần lớn là những phản hồi tiêu cực.

Không ít cổ động viên cho rằng Garnacho nên tập trung cải thiện phong độ thay vì tạo thêm sự chú ý bằng các yếu tố bên lề. Những bình luận gay gắt xuất hiện dày đặc, phản ánh sự thất vọng khi cầu thủ 21 tuổi chưa đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi chuyển sang Chelsea. Trong mắt người hâm mộ, thông điệp "dũng cảm" trở nên mỉa mai nếu đặt cạnh thực tế anh vẫn loay hoay tìm chỗ đứng.

Hiện tại, Garnacho chỉ được xem là phương án dự bị chiến lược tại Chelsea. Đội bóng thành London liên tục biến động trên băng ghế huấn luyện, khiến vai trò của anh càng trở nên mờ nhạt. Trước đó, căng thẳng tại MU khép lại tương lai của Garnacho ở Old Trafford. Chelsea chấp nhận chi khoảng 40 triệu bảng để đưa anh về London.

Tuy nhiên, môi trường mới cũng chưa mang lại bước ngoặt. Cựu hậu vệ Glen Johnson thẳng thắn đánh giá đây là một bản hợp đồng gây thất vọng, thậm chí là sai lầm, trong bối cảnh Chelsea vốn đã dư thừa nhân sự trên hàng công. Khi phong độ chưa cải thiện, mọi động thái ngoài sân cỏ của Garnacho cũng dễ trở thành chủ đề tranh cãi.

Giữa áp lực kỳ vọng và thực tế khắc nghiệt, Garnacho rõ ràng cần nhiều hơn một thông điệp "dũng cảm" để thuyết phục người hâm mộ. Đó là màn trình diễn đủ sức nói thay tất cả.