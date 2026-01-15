Garnacho tỏa sáng, khiến Arsenal chưa thể yên tâm

Trận sân nhà đầu tiên của Liam Rosenior với tư cách huấn luyện viên Chelsea kết thúc bằng thất bại, khi Arsenal giành chiến thắng kịch tính 3-2 ở lượt đi bán kết Carabao Cup.

Garnacho chơi hay khi vào sân ở hiệp hai.

Rạng sáng 15/1, trên sân Stamford Bridge, Arsenal tưởng như đặt một chân vào trận chung kết Carabao Cup tại Wembley, sau khi Ben White và Viktor Gyokeres ghi bàn giúp họ dẫn trước hai bàn đầu hiệp hai.

Song, cú đúp của Alejandro Garnacho nửa cuối trận đấu khiến mọi thứ vẫn còn căng như dây đàn ở trận lượt về.

Màn so tài với Arsenal là thử thách nghiêm túc đầu tiên trong nhiệm kỳ của Rosenior, và ông gây ấn tượng bằng một quyết định thay người đầy cảm hứng, khi tung Garnacho vào sân ở phút 53 ngay đầu hiệp hai. Ở thời điểm đó, Arsenal dẫn trước 2-0 nhờ các bàn của Ben White (phút thứ 7) và Gyokeres (phút 49).

Chân sút người Argentina cũng chỉ mất 4 phút để nhanh chóng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 57. Sau khi Martin Zubimendi ghi bàn thứ ba cho đội bóng của Mikel Arteta, Garnacho tiếp tục hoá người hùng cho Chelsea, khi lao vào từ một quả phạt góc để ấn định tỷ số 2-3.

Arsenal chưa thể an tâm.

Với kết quả này, trận lượt về vẫn hứa hẹn đầy hấp dẫn khi cách biệt chỉ là một bàn. Trận đấu này tiếp tục cho thấy sự đáng sợ của Arsenal trong khâu cố định, khi họ sớm dẫn trước sau bảy phút nhờ bàn thắng sau quả phạt góc.

Joao Pedro được giao nhiệm vụ kèm Ben White nhưng dường như chân sút này không nỗ lực tranh chấp khi quả phạt góc của Declan Rice bay vào khu vực nguy hiểm.

Từ đó, White chỉ việc đánh đầu đơn giản đưa bóng qua vạch vôi, với Robert Sanchez đứng vị trí kém và bất lực.

Thủ môn Sanchez của Chelsea cũng chơi không tốt trong bàn thứ hai của Arsenal, khi để bóng lọt qua tay, đến chân Gyokeres, người dễ dàng đưa bóng qua vạch vôi ở phút 49.

Chỉ khi HLV Rosenior tung Garnacho vào thay cho Marc Guiu, Chelsea mới chơi khởi sắc hơn. Nguồn năng lượng, khả năng tạo đột biến và xông xáo của cựu sao MU khiến hàng thủ Arsenal gặp khó. Cú đúp vào lưới Kepa trận này là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Garnacho.