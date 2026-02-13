Chelsea rao bán Garnacho

Chelsea đang lên kế hoạch cải tổ lực lượng mạnh mẽ sau mùa giải này, trong đó tiền vệ Alejandro Garnacho có thể phải tìm bến đỗ mới.

Garnacho gây thất vọng ở Chelsea. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Anh, Chelsea đưa tiền vệ người Argentina vào danh sách có thể bị bán khi mùa giải khép lại. Dù vẫn được đánh giá là cầu thủ giàu tiềm năng, phong độ thiếu ổn định của Garnacho cùng định hướng xây dựng lại đội hình của ban huấn luyện khiến tương lai của cựu cầu thủ MU trở nên bấp bênh.

Chuyển sang Chelsea với mức phí khoảng 40 triệu euro vào mùa hè vừa qua, Garnacho chưa đáp ứng kỳ vọng. Sau 27 lần ra sân, cầu thủ này ghi 6 bàn và mới chỉ có 2 trận đá trọn vẹn từ đầu đến cuối. Thành tích trên chưa gây đủ ấn tượng với ban lãnh đạo “The Blues”.

Không chỉ Garnacho, một số cầu thủ khác cũng được cho là sẽ rời đội bóng trong đợt thanh lọc lực lượng này. Danh sách bao gồm trung vệ Axel Disasi, cầu thủ chạy cánh Pedro Neto và tiền đạo trẻ Liam Delap. Việc chia tay nhiều cầu thủ cùng lúc được xem là bước đi cần thiết để Chelsea giải phóng quỹ lương cũng như tạo không gian cho các bản hợp đồng mới.

Garnacho nằm trong diện thanh lý. Ảnh: Reuters.

Song song với kế hoạch thanh lý lực lượng, Chelsea đang tích cực theo đuổi những mục tiêu chuyển nhượng chất lượng. Hai cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid là tiền đạo trẻ Endrick và hậu vệ trái Fran Garcia nằm trong danh sách ưu tiên của đội bóng Anh. Ban lãnh đạo Chelsea tin rằng những sự bổ sung trẻ trung và giàu năng lượng này sẽ giúp đội hình trở nên cân bằng hơn trong tương lai.

Bên cạnh đó, Chelsea cũng đặc biệt quan tâm đến tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid. Các nguồn tin cho biết đội bóng thành London đã có những kế hoạch cụ thể nhằm tiếp cận chân sút người Argentina trong thời gian tới. Alvarez được xem là phương án tăng cường sức mạnh hàng công trong bối cảnh Chelsea muốn cải thiện hiệu suất ghi bàn.

Cuộc cải tổ dự kiến trong mùa hè cho thấy Chelsea đang quyết tâm xây dựng lại đội hình theo hướng hiệu quả và ổn định hơn.

