Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Người đàn ông nằm bất động trên sới vật

  • Thứ sáu, 27/2/2026 16:10 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Trưa 27/2, một sự cố nghiêm trọng xảy ra tại sới vật truyền thống ở xã Sóc Sơn, Hà Nội.

Hình ảnh gây bàng hoàng ở sới vật.

Trong một trận đấu thu hút đông người theo dõi, một nam đô vật được ghi nhận bất ngờ ngã xuống sàn và nằm bất động. Những người có mặt lập tức lao vào hỗ trợ, kiểm tra tình trạng và tiến hành sơ cứu khẩn cấp trước khi lực lượng y tế tiếp cận. Theo ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch.

Sự việc khiến đám đông bàng hoàng. Trận đấu bị gián đoạn hoàn toàn, nhiều người đứng lặng, lo lắng dõi theo diễn biến sức khỏe của nam đô vật. Đáng chú ý, tình trạng của nạn nhân được cho là rất nghiêm trọng.

Vật cổ truyền từ lâu là nét đẹp văn hóa trong các dịp lễ, Tết tại nhiều địa phương miền Bắc. Mỗi độ xuân về, các sới vật lại rộn ràng tiếng trống, thu hút đông đảo người dân và du khách. Đây không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thể hiện tinh thần thượng võ.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố truyền thống và tính biểu diễn, vật đối kháng luôn tiềm ẩn rủi ro cao nếu xảy ra va chạm mạnh hoặc sự cố ngoài ý muốn. Các chuyên gia từng khuyến cáo ban tổ chức cần siết chặt công tác kiểm tra y tế, bố trí lực lượng cấp cứu túc trực và yêu cầu vận động viên đảm bảo thể trạng, kỹ thuật an toàn trước khi thi đấu.

Anh Thơ chia sẻ hình ảnh sau màn so tài ở sới vật Bắc Ninh

Nữ đô vật Anh Thơ khiến người hâm mộ không khỏi xót xa khi chia sẻ hình ảnh cơ thể bầm tím sau quá trình thi đấu ở các giải hội làng.

24 giờ trước

‘Quỷ lùn’ Đào Hồng Sơn thua VĐV Thái Lan ở SEA Games

Đào Hồng Sơn không thể vượt qua VĐV Thái Lan ở tứ kết ju-jitsu hạng cân dưới 62 kg nam tại SEA Games 33 vào chiều 10/12.

15:47 10/12/2025

AFC phạt Đình Bắc

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố các quyết định kỷ luật với việc bóng đá Việt Nam chịu 2 án phạt liên quan đến tập thể và cá nhân cầu thủ Nguyễn Đình Bắc.

28:1678 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

sới vật Hà Nội sới vật

    Đọc tiếp

    Messi bi CDV lao vao quat nga o Puerto Rico hinh anh

    Messi bị CĐV lao vào quật ngã ở Puerto Rico

    59 phút trước 16:06 27/2/2026

    0

    Siêu sao người Argentina ghi bàn quyết định cho Inter Miami nhưng trở thành tâm điểm vì sự cố hỗn loạn cuối trận giao hữu tại Bayamon hôm 27/2.

    Chan thuong bat thuong cua Mbappe hinh anh

    Chấn thương bất thường của Mbappe

    1 giờ trước 15:53 27/2/2026

    0

    Tiền đạo người Pháp được cho là đã thi đấu suốt 6 tuần qua trong tình trạng đau đầu gối nghiêm trọng và sẽ phải tạm nghỉ ít nhất 3 trận để điều trị.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý