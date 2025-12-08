Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Malaysia thắng 18-0 ở môn mới xuất hiện tại SEA Games 33

  • Thứ hai, 8/12/2025 10:30 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Hôm 7/12, tuyển Malaysia trình diễn sức mạnh áp đảo khi vùi dập Philippines với tỷ số 18-0 thuộc môn nam hockey5s SEA Games 33.

Malaysia (áo vàng) thắng dễ Philippines.

Đội Malaysia nhập cuộc với tốc độ chóng mặt ngay từ đầu. Chỉ vài giờ sau chiến thắng 4-2 trước Indonesia, đội tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt. Bốn cầu thủ Anuar Esook, Mat Ruslee, Muhibuddin Moharam và Mat Tee đều lập hat-trick, tạo bước ngoặt quyết định cho trận đấu.

Tiếp đó, Daniel Suzaini, Kamarulzaman Kamaruddin, Ahmad Shukran và Arif Syafie Ishak ghi thêm 6 bàn nữa, khép lại chiến thắng cách biệt chưa từng thấy.

Hockey5s là phiên bản rút gọn của môn khúc côn cầu trên cỏ. Mỗi đội chỉ 5 cầu thủ, bao gồm thủ môn, thi đấu trên sân có ván chắn bao quanh, giúp bóng luôn trong cuộc, tạo tốc độ nhanh, kịch tính và dễ tổ chức.

Thể thức mới này được Liên đoàn Khúc côn cầu Quốc tế (FIH) giới thiệu để thu hút giới trẻ và từng xuất hiện tại Thế vận hội Trẻ 2014, trước khi lần đầu tiên được đưa vào nội dung thi đấu tại SEA Games 2025.

Trên đất Thái Lan, nội dung hockey5s nam và nữ chỉ có 4 đội tranh tài gồm đội chủ nhà, Malaysia, Philippines và Indonesia. Các trận đấu diễn ra từ ngày 7 đến 10/12 tại Sân vận động Hockey Không quân Hoàng gia Thái Lan (Bangkok), hứa hẹn mang đến những trận cầu sôi động và đầy bất ngờ.

Cầu thủ Malaysia xin tuyển nữ Việt Nam đừng ghi thêm bàn

Trong chiến thắng 7-0 của tuyển nữ Việt Nam trước Malaysia hôm 5/12, trung vệ Steffi Sarge Kaur có tình huống trao đổi thú vị với tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng.

17 giờ trước

Việt Nam có nên bắt tay hòa với Malaysia để vào bán kết SEA Games?

Cục diện bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 đang nóng lên từng giờ sau khi U2 Malaysia thắng ngược U22 Lào 4-1, qua đó vượt lên trên Việt Nam nhờ hiệu số tốt hơn.

25:1483 hôm qua

Đội đầu tiên bị loại khỏi SEA Games 33

U22 Lào trở thành đội tuyển đầu tiên dừng bước tại nội dung bóng đá nam SEA Games 33 sau khi thua cả hai trận trước U22 Việt Nam và Malaysia.

38:2303 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Malaysia Malaysia

    Đọc tiếp

    Kich ban Xabi Alonso bi sa thai hinh anh

    Kịch bản Xabi Alonso bị sa thải

    2 giờ trước 08:33 8/12/2025

    0

    Chuỗi kết quả nghèo nàn khiến khả năng HLV Xabi Alonso bị Real Madrid sa thải hoàn toàn có thể xảy ra.

    Khuc re sinh tu cua Salah tai Liverpool hinh anh

    Khúc rẽ sinh tử của Salah tại Liverpool

    3 giờ trước 07:24 8/12/2025

    0

    Cuộc nổi loạn công khai của Mohamed Salah không chỉ làm rung chuyển phòng thay đồ Liverpool mà còn đặt Arne Slot vào thời khắc sinh tử.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý