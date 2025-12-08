Malaysia thắng 18-0 ở môn mới xuất hiện tại SEA Games 33

Hôm 7/12, tuyển Malaysia trình diễn sức mạnh áp đảo khi vùi dập Philippines với tỷ số 18-0 thuộc môn nam hockey5s SEA Games 33.

Malaysia (áo vàng) thắng dễ Philippines.

Đội Malaysia nhập cuộc với tốc độ chóng mặt ngay từ đầu. Chỉ vài giờ sau chiến thắng 4-2 trước Indonesia, đội tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt. Bốn cầu thủ Anuar Esook, Mat Ruslee, Muhibuddin Moharam và Mat Tee đều lập hat-trick, tạo bước ngoặt quyết định cho trận đấu.

Tiếp đó, Daniel Suzaini, Kamarulzaman Kamaruddin, Ahmad Shukran và Arif Syafie Ishak ghi thêm 6 bàn nữa, khép lại chiến thắng cách biệt chưa từng thấy.

Hockey5s là phiên bản rút gọn của môn khúc côn cầu trên cỏ. Mỗi đội chỉ 5 cầu thủ, bao gồm thủ môn, thi đấu trên sân có ván chắn bao quanh, giúp bóng luôn trong cuộc, tạo tốc độ nhanh, kịch tính và dễ tổ chức.

Thể thức mới này được Liên đoàn Khúc côn cầu Quốc tế (FIH) giới thiệu để thu hút giới trẻ và từng xuất hiện tại Thế vận hội Trẻ 2014, trước khi lần đầu tiên được đưa vào nội dung thi đấu tại SEA Games 2025.

Trên đất Thái Lan, nội dung hockey5s nam và nữ chỉ có 4 đội tranh tài gồm đội chủ nhà, Malaysia, Philippines và Indonesia. Các trận đấu diễn ra từ ngày 7 đến 10/12 tại Sân vận động Hockey Không quân Hoàng gia Thái Lan (Bangkok), hứa hẹn mang đến những trận cầu sôi động và đầy bất ngờ.