Việt Nam có nên bắt tay hòa với Malaysia để vào bán kết SEA Games?

Cục diện bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 đang nóng lên từng giờ sau khi U2 Malaysia thắng ngược U22 Lào 4-1, qua đó vượt lên trên Việt Nam nhờ hiệu số tốt hơn.

U22 Việt Nam đang gặp khó tại SEA Games.

Trước lượt đấu cuối cùng, câu hỏi được đặt ra là liệu thầy trò HLV Kim Sang-sik có nên chấp nhận một trận hòa với Malaysia để cùng dắt tay vào bán kết, hay cần phải lao vào một cuộc chiến ăn thua đủ vì danh dự và vị trí nhất bảng. Đây không chỉ là câu chuyện toan tính điểm số, mà là cuộc giằng co giữa cảm xúc người hâm mộ và thực tế chiến thuật của giải đấu với thể thức đặc biệt.

Khao khát muốn thắng và bài toán đường dài

Sau hai lượt trận, U22 Việt Nam bị đẩy xuống nhì bảng B vì kém hiệu số bàn thắng bại (+1 so với +3 của U22 Malaysia). Điều này khiến Việt Nam rơi vào thế phải thắng U22 Malaysia ở trận 16h ngày 11/12 nếu muốn giành ngôi đầu.

Với người hâm mộ, đó không chỉ là mục tiêu chuyên môn, mà là món nợ chưa quên từ năm 2023, khi đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-4 tại vòng loại Asian Cup 2027 trước dàn cầu thủ nhập tịch. FIFA sau đó xác định Malaysia sử dụng cầu thủ sai luật, nhưng thất bại nặng nề ấy vẫn để lại dư âm khó chịu. Tâm lý “phải thắng bằng mọi giá” bỗng trở thành dòng chảy mạnh mẽ trong lòng cổ động viên.

Thế nhưng, SEA Games là một mặt trận khác, nơi chiến thuật đôi khi quan trọng không kém cảm xúc. Theo thể thức mới, ngoài ba đội nhất bảng, đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong ba bảng sẽ giành vé vào bán kết. Điều này mở ra một khả năng thực tế: nếu Việt Nam không thể thắng Malaysia, một kết quả hòa vẫn giúp hai đội cùng nắm lợi thế về thể lực và đường đi xa hơn.

Điểm đáng chú ý là Việt Nam-Malaysia đá sớm nhất lượt cuối (16h ngày 11/12), trong khi trận Thái Lan-Singapore đá lúc 19h và bảng C còn trận Indonesia- Myanmar diễn ra sau đó một ngày (18h ngày 12/12). Điều này đặt Việt Nam vào thế phải toan tính trong điều kiện thiếu thông tin về bảng đấu quan trọng nhất.

Toan tính bảng đấu: cơ hội và rủi ro từ bảng C

Bảng A gần như chắc chắn không thể tạo ra một đội nhì bảng đủ điểm để cạnh tranh. Thái Lan hiện có 3 điểm sau 1 trận, Timor Leste có 3 điểm sau 2 trận, và Singapore chưa có điểm sau 1 trận. Kể cả khi Singapore hay Timor Leste về nhì, họ cũng không thể có hơn 3 điểm. Nghĩa là đội nhì bảng A bị loại khỏi cuộc đua “nhì tốt nhất”.

Malaysia đã chứng tỏ sức mạnh đáng gờm.

Chìa khóa nằm hoàn toàn ở bảng C. Philippines dẫn đầu với 3 điểm sau một trận, Indonesia chưa ra sân và Myanmar trắng tay. Chiều mai (8/12) lúc 18h, trận Philippines gặp Indonesia sẽ quyết định toàn bộ diện mạo toan tính ở bảng B.

Nếu Philippines thắng, họ sẽ lên 6 điểm, chắc suất nhất bảng. Khi đó, dù Indonesia hay Myanmar giành nhì bảng thì cũng không thể có hơn 3 điểm. Nếu Indonesia thắng Philippines, hai đội sẽ cùng có 3 điểm giống bảng A hiện giờ. Lượt cuối, Indonesia gặp Myanmar, nhưng kịch bản nào cũng chỉ đưa đội nhì bảng lên tối đa 3 điểm.

Nhưng chỉ cần một kịch bản duy nhất xảy ra, mọi tính toán của Việt Nam trở nên nguy hiểm: Indonesia hòa Philippines. Khi đó, Philippines có 4 điểm còn Indonesia có 1 điểm trước lượt cuối. Indonesia hoàn toàn có thể thắng đậm Myanmar (hết động lực) ở trận cuối, và đội nhì bảng C sẽ có 4 điểm cùng hiệu số rất tốt.

Điều này đồng nghĩa nếu Việt Nam hòa Malaysia rồi về nhì bảng B với 4 điểm, Việt Nam có thể thua trong cuộc đua hiệu số với đội nhì bảng C và bị loại cay đắng khi không nắm quyền tự quyết.

Muốn “bắt tay hòa”, Việt Nam buộc phải chờ kết quả trận Philippines-Indonesia vào chiều 8/12. Nếu thắng thua rõ ràng, Việt Nam có thể yên tâm đá hòa để đi tiếp, giữ sức cho bán kết.

Nhưng nếu hai đội hòa, “bài toán hòa để cùng vào bán kết” sẽ trở thành canh bạc. Đá để hòa là tự đặt mình trước nguy cơ bị loại vì thiếu thông tin, nhất là trong điều kiện bóng đá Đông Nam Á luôn đầy biến số.

Tất nhiên, chiến thắng vẫn luôn là con đường an toàn nhất, hợp lý nhất và… đẹp nhất. Nó giúp Việt Nam giữ ngôi đầu bảng B, tránh phải phụ thuộc bất kỳ cục diện nào từ bảng khác và không phải gặp sớm chủ nhà Thái Lan.

Nhưng trong trường hợp bế tắc, nhịp nhàng và tỉnh táo với một trận hòa hoàn toàn có thể trở thành một lựa chọn chiến thuật hợp lý, miễn là đúng thời điểm và đúng điều kiện. Nhưng tính toán thế nào, phải chờ… 90 phút sắp tới sẽ quyết định.