Cầu thủ Malaysia xin tuyển nữ Việt Nam đừng ghi thêm bàn

  • Chủ nhật, 7/12/2025 18:04 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Trong chiến thắng 7-0 của tuyển nữ Việt Nam trước Malaysia hôm 5/12, trung vệ Steffi Sarge Kaur có tình huống trao đổi thú vị với tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Hàng thủ Malaysia hoàn toàn bất lực trước các cô gái Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến (từ Thái Lan).

Theo tìm thiểu của Tri thức - Znews, Steffi chủ động tiến lại gần Thúy Hằng sau tiếng còi mãn cuộc. Hai cầu thủ bắt tay, trao nhau nụ cười xã giao trước khi có cuộc trò chuyện ngắn. Nhìn qua băng hình, một vài khoảnh khắc khiến nhiều người tưởng giữa họ xảy ra tranh luận hoặc lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ chính Thúy Hằng, câu chuyện thực tế hoàn toàn trái ngược.

Steffi chủ động bày tỏ sự thán phục trước sức mạnh tấn công của tuyển nữ Việt Nam và khả năng di chuyển linh hoạt của các tiền đạo áo đỏ. Cô thậm chí xin các cầu thủ nữ Việt Nam đừng ghi thêm bàn nữa trong bối cảnh tuyển nữ Malaysia không còn sức chống đỡ.

Đáng chú ý, Steffi còn "trách móc" Thúy Hằng ghi bàn. Nhưng thực tế, cô gái Malaysia nhầm lẫn bởi Thúy Hằng không ghi bàn trận này.

Khoảnh khắc cho thấy dù thua đậm, Malaysia giữ thái độ tôn trọng và cầu thị, trong khi tuyển nữ Việt Nam chứng tỏ bản lĩnh của một đội bóng mạnh không chỉ bằng tỷ số, mà bởi thái độ chuyên nghiệp và sự fair-play cả trong và ngoài sân.

Chiến thắng 7-0 giúp tuyển nữ Việt Nam tạm vươn lên ngôi nhất bảng B SEA Games 33. Trận còn lại, tuyển nữ Myanmar thắng Philippines 2-1. Ngày 8/12 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Philippines. Nếu thắng, Huỳnh Như và đồng đội coi như đặt một chân vào bán kết.

Kiều Oanh - Minh Nghi

từ Thái Lan

tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như tuyển nữ Việt Nam

