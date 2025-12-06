Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu thủ lập hat-trick cho tuyển nữ Việt Nam phải hạn chế vận động

  • Thứ bảy, 6/12/2025 18:14 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Sau màn hủy diệt Malaysia 7-0, tuyển nữ Việt Nam bước vào buổi tập sáng 6/12 với tinh thần thoải mái nhưng duy trì sự tập trung cho chặng đường phía trước.

Thái Thị Thảo chỉ tập hồi phục nhẹ. Ảnh: Thành Đỗ.

HLV trưởng Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện chia lực lượng thành hai nhóm. Những cầu thủ đá chính trước Malaysia chỉ thực hiện bài hồi phục nhẹ. Toàn đội đi bộ thả lỏng quanh sân trước khi chuyển sang các trò chơi phối hợp cùng bóng nhằm duy trì cảm giác và sự linh hoạt. Không khí buổi tập diễn ra nhẹ nhàng, thoải mái, đúng tinh thần hồi phục sau thi đấu cường độ cao.

Nhóm còn lại – những cầu thủ đá dự bị hoặc không ra sân, tập chiến thuật theo giáo án riêng của ban huấn luyện. Các bài tập được thiết kế ở cường độ cao hơn nhằm đảm bảo khối lượng vận động, duy trì sự sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo ở SEA Games 33.

Trường hợp đáng chú ý nhất là tiền vệ Thái Thị Thảo. Cô đi bộ quanh sân và không tham gia bất kỳ bài vận động mạnh nào. Theo đội ngũ y tế, Thảo bị lật cổ chân nhẹ trước trận gặp Malaysia nhưng vẫn ra sân và tỏa sáng với cú hat-trick. Để tránh nguy cơ tái phát, các bác sĩ yêu cầu cô chỉ tập hồi phục. Dù vậy, tình hình không đáng lo.

Tuyển nữ Việt Nam không có ca chấn thương nào đáng lo. Ảnh: Thành Đỗ.

Ngoài Thái Thị Thảo cần theo dõi thêm, lực lượng đội tuyển đảm bảo đầy đủ. Không có cầu thủ nào gặp chấn thương sau trận thắng Malaysia, qua đó giúp HLV Đức Chung hoàn toàn yên tâm trong việc tính toán nhân sự cho những trận kế tiếp.

Tối 5/12, tuyển Việt Nam thắng Malaysia với tỷ số 7-0 thuộc bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33. Tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai ngày nghỉ trước khi đối đầu Philippines vào ngày 8/12. Nếu thắng, Huỳnh Như và đồng đội coi như đặt một chân vào bán kết.

Bảy bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam trước Malaysia Tối 5/12, tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia 7-0 để vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Kiều Oanh - Minh Nghi

từ Thái Lan

