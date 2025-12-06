HLV Park Hang-seo trở lại, học trò quây quần

HLV Park Hang-seo có buổi tái ngộ ấm áp với nhiều học trò cũ trên sân Thống Nhất (TP.HCM) chiều 6/12.

HLV Park tái ngộ Công Phượng, Xuân Trường, Tấn Trường trên sân Thống Nhất. Ảnh: Anh Tiến.

Trong không khí hào hứng của một sự kiện giao lưu bóng đá, ông Park xuất hiện với nụ cười quen thuộc, nhanh chóng trở thành tâm điểm khi các cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Tấn Trường... quây quần chụp ảnh, đùa vui và ôn lại kỷ niệm thời còn làm việc cùng nhau.

Những gương mặt từng gắn bó trong hành trình tạo nên các cột mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam thể hiện sự thoải mái, gần gũi khi gặp lại người thầy cũ. Cách họ giơ tay tạo dáng quyết tâm hay khoác vai nhau trong tấm hình chung cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa ông Park và các học trò, điều từng tạo nên sức mạnh tập thể cho các đội tuyển quốc gia nhiều năm liền.

Trên sân, bầu không khí nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc. Khán đài Thống Nhất cũng rộn ràng hơn khi người hâm mộ nhận ra sự xuất hiện của vị HLV đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng họ. Dù không còn dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông Park vẫn giữ vai trò biểu tượng của một thời kỳ giàu cảm hứng.

HLV Park tái ngộ những học trò cũ trên sân Thống Nhất. Ảnh: Anh Tiến.

Buổi tái ngộ không mang tính chiến thuật hay áp lực thành tích, nhưng đủ để gợi lại hình ảnh một tập thể từng cùng nhau đi qua nhiều khoảnh khắc lịch sử. Với nhiều cầu thủ, đó là cơ hội gặp lại người đã góp phần định hình sự nghiệp. Còn với ông Park, đây là dịp chứng kiến sự trưởng thành của lớp học trò từng được ông dìu dắt.

Sự kiện tại Thống Nhất kết thúc bằng những cái bắt tay, nụ cười và lời chúc dành cho nhau, như một minh chứng rằng dấu ấn của thầy Park vẫn còn rất rõ trong lòng các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam.