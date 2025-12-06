Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Park Hang-seo trở lại, học trò quây quần

  Thứ bảy, 6/12/2025 20:03 (GMT+7)
HLV Park Hang-seo có buổi tái ngộ ấm áp với nhiều học trò cũ trên sân Thống Nhất (TP.HCM) chiều 6/12.

HLV Park tái ngộ Công Phượng, Xuân Trường, Tấn Trường trên sân Thống Nhất. Ảnh: Anh Tiến.

Trong không khí hào hứng của một sự kiện giao lưu bóng đá, ông Park xuất hiện với nụ cười quen thuộc, nhanh chóng trở thành tâm điểm khi các cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Tấn Trường... quây quần chụp ảnh, đùa vui và ôn lại kỷ niệm thời còn làm việc cùng nhau.

Những gương mặt từng gắn bó trong hành trình tạo nên các cột mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam thể hiện sự thoải mái, gần gũi khi gặp lại người thầy cũ. Cách họ giơ tay tạo dáng quyết tâm hay khoác vai nhau trong tấm hình chung cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa ông Park và các học trò, điều từng tạo nên sức mạnh tập thể cho các đội tuyển quốc gia nhiều năm liền.

Trên sân, bầu không khí nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc. Khán đài Thống Nhất cũng rộn ràng hơn khi người hâm mộ nhận ra sự xuất hiện của vị HLV đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng họ. Dù không còn dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông Park vẫn giữ vai trò biểu tượng của một thời kỳ giàu cảm hứng.

HLV Park tái ngộ những học trò cũ trên sân Thống Nhất. Ảnh: Anh Tiến.

Buổi tái ngộ không mang tính chiến thuật hay áp lực thành tích, nhưng đủ để gợi lại hình ảnh một tập thể từng cùng nhau đi qua nhiều khoảnh khắc lịch sử. Với nhiều cầu thủ, đó là cơ hội gặp lại người đã góp phần định hình sự nghiệp. Còn với ông Park, đây là dịp chứng kiến sự trưởng thành của lớp học trò từng được ông dìu dắt.

Sự kiện tại Thống Nhất kết thúc bằng những cái bắt tay, nụ cười và lời chúc dành cho nhau, như một minh chứng rằng dấu ấn của thầy Park vẫn còn rất rõ trong lòng các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam.

Anh Tiến - Bá Kỳ

  • Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở vị trí tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao, Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1. Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo.

    • Ngày sinh: 21/01/1995
    • Quê quán: Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An
    • Chiều cao: 1.68 m

    Facebook

  • Lương Xuân Trường

    Lương Xuân Trường

    Lương Xuân Trường là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam thuộc lứa Học viện HAGL-JMG. Năm 2015, Xuân Trường cùng lứa cầu thủ khóa 1 học viện HAGL – JMG được chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đôn lên đá V.League 2015 trong màu áo câu lạc bộ HAGL. Ngày 28/12/2015, Xuân Trường chuyển sang thi đấu cho CLB Hàn Quốc Incheon United, đội đang thi đấu tại K League Classic, theo diện cho mượn trong 2 năm, với mức phí chuyển nhượng được cho là khoảng 300.000 USD/năm. Vào 21/12/2016, Xuân Trường chuyển từ Incheon United sang Gangwon FC dưới dạng hợp đồng cho mượn thời hạn 1 năm. Tuy nhiên trong năm 2017, Xuân Trường cũng chỉ được đá 3 trận ở Gangwon United, với thời gian 152 phút.

    Bạn có biết: Bàn thắng quốc tế đầu tiên của Xuân Trường ghi cho ĐT Việt Nam vào lưới CHDCND Triều Tiên ngày 16/10/2016 trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM).

    • Ngày sinh: 28/04/1995
    • Chiều cao: 1.78 m
    • Vị trí: Tiền vệ

  • Park Hang-seo

    Park Hang-seo

    Park Hang-seo là một huấn luyện viên bóng đá người Hàn Quốc. Ông chính thức ra mắt vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nam và U23 Việt Nam từ ngày 11/10/2017. Đây cũng là đội bóng quốc tế đầu tiên mà ông giữ chức huấn luyện viên trưởng

    • Ngày sinh: 4/1/1959
    • Nơi sinh: Sancheong, Gyeongsang Nam, Hàn Quốc

