HLV Park Hang-seo là ứng viên dẫn Thái Lan

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) công bố danh sách 6 ứng viên cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển, trong đó có nhiều cái tên quen thuộc với người hâm mộ khu vực.

HLV Park Hang-seo chưa dẫn đội bóng lớn nào sau khi chia tay tuyển Việt Nam.

Các HLV Park Hang-seo, Shin Tae-yong, Kiatisuk Senamuang, Sasom Pobprasert, Totchtawan Sripan và Anthony Hudson nằm trong số 6 ứng viên. Thông tin này được Phó Chủ tịch FAT, ông Charnwit Pholchivin, xác nhận, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình tìm kiếm người dẫn dắt mới cho "Voi chiến" sau khi HLV Masatada Ishii bị sa thải hôm 21/10.

Sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo trong danh sách này không chỉ gây bất ngờ mà còn tạo ra nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Người hâm mộ Thái Lan đánh giá cao kinh nghiệm của ông trong khu vực, trong khi người hâm mộ Việt Nam không khỏi tò mò về viễn cảnh ông Park dẫn dắt đối thủ truyền kiếp của "Những chiến binh sao vàng".

Bên cạnh đó, HLV Shin Tae-yong cũng là ứng viên nặng ký, bởi kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển Indonesia và Hàn Quốc. Trong khi đó, 3 ứng viên nội gồm Kiatisuk Senamuang, Sasom Pobprasert và Totchtawan Sripan cũng gây chú ý.

HLV Kiatisuk là huyền thoại bóng đá Thái, từng gặt hái thành công với đội tuyển Thái Lan, nhưng ông không để lại nhiều thành tựu những năm qua. Ngược lại, Sasom Pobprasert (PT Prachuap) và Totchtawan Sripan (Bangkok United) đang là HLV đương đại gây dấu ấn ở Thai League.

Phương án Anthony Hudson cũng được FAT tính đến. Cựu HLV đội tuyển New Zealand với kinh nghiệm dẫn dắt tại các giải đấu quốc tế, và dự kiến làm HLV tạm quyền cho "Voi chiến" thời gian tới. Nếu làm tốt, ông có thể được ký chính thức.

Ủy ban kỹ thuật của FAT, bao gồm ông Charnwit Pholchivin, huyền thoại Piyapong Pue-on và Tổng thư ký Ekapol Polnavi, sẽ tiến hành phỏng vấn các ứng viên trong vài tuần tới để chọn ra người phù hợp nhất.