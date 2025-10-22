Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV Park Hang-seo là ứng viên dẫn Thái Lan

  • Thứ tư, 22/10/2025 17:17 (GMT+7)
  • 17:17 22/10/2025

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) công bố danh sách 6 ứng viên cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển, trong đó có nhiều cái tên quen thuộc với người hâm mộ khu vực.

HLV Park Hang-seo chưa dẫn đội bóng lớn nào sau khi chia tay tuyển Việt Nam.

Các HLV Park Hang-seo, Shin Tae-yong, Kiatisuk Senamuang, Sasom Pobprasert, Totchtawan Sripan và Anthony Hudson nằm trong số 6 ứng viên. Thông tin này được Phó Chủ tịch FAT, ông Charnwit Pholchivin, xác nhận, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình tìm kiếm người dẫn dắt mới cho "Voi chiến" sau khi HLV Masatada Ishii bị sa thải hôm 21/10.

Sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo trong danh sách này không chỉ gây bất ngờ mà còn tạo ra nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Người hâm mộ Thái Lan đánh giá cao kinh nghiệm của ông trong khu vực, trong khi người hâm mộ Việt Nam không khỏi tò mò về viễn cảnh ông Park dẫn dắt đối thủ truyền kiếp của "Những chiến binh sao vàng".

Bên cạnh đó, HLV Shin Tae-yong cũng là ứng viên nặng ký, bởi kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển Indonesia và Hàn Quốc. Trong khi đó, 3 ứng viên nội gồm Kiatisuk Senamuang, Sasom Pobprasert và Totchtawan Sripan cũng gây chú ý.

HLV Kiatisuk là huyền thoại bóng đá Thái, từng gặt hái thành công với đội tuyển Thái Lan, nhưng ông không để lại nhiều thành tựu những năm qua. Ngược lại, Sasom Pobprasert (PT Prachuap) và Totchtawan Sripan (Bangkok United) đang là HLV đương đại gây dấu ấn ở Thai League.

Phương án Anthony Hudson cũng được FAT tính đến. Cựu HLV đội tuyển New Zealand với kinh nghiệm dẫn dắt tại các giải đấu quốc tế, và dự kiến làm HLV tạm quyền cho "Voi chiến" thời gian tới. Nếu làm tốt, ông có thể được ký chính thức.

Ủy ban kỹ thuật của FAT, bao gồm ông Charnwit Pholchivin, huyền thoại Piyapong Pue-on và Tổng thư ký Ekapol Polnavi, sẽ tiến hành phỏng vấn các ứng viên trong vài tuần tới để chọn ra người phù hợp nhất.

Thừa nhận của Simeone nói lên tất cả về Arsenal

Arsenal không chỉ thắng Atletico Madrid bằng tỷ số, mà bằng sức mạnh, đẳng cấp và sự tiến hóa trong lối chơi.

08:54 22/10/2025

Tường Linh

Thái Lan Park Hang-seo Park Hang-seo

  • Park Hang-seo

    Park Hang-seo

    Park Hang-seo là một huấn luyện viên bóng đá người Hàn Quốc. Ông chính thức ra mắt vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nam và U23 Việt Nam từ ngày 11/10/2017. Đây cũng là đội bóng quốc tế đầu tiên mà ông giữ chức huấn luyện viên trưởng

    • Ngày sinh: 4/1/1959
    • Nơi sinh: Sancheong, Gyeongsang Nam, Hàn Quốc

Đọc tiếp

Alvarez muon roi Atletico hinh anh

Alvarez muốn rời Atletico

28 phút trước 18:00 24/10/2025

0

Tiền đạo Julian Alvarez từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Atletico Madrid, bất chấp việc đội bóng của HLV Diego Simeone đưa ra những điều khoản hấp dẫn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý