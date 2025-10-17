Từ Kluivert, Troussier, nhìn về Park Hang-seo

Châu Á từng háo hức đón những HLV “đến từ trời Âu” với hào quang lừng lẫy, nhưng từ Indonesia đến Việt Nam, thực tế cho thấy: danh tiếng chưa bao giờ là bảo chứng cho thành công.

Patrick Kluivert sớm mất việc ở Indonesia.

Indonesia sa thải ông Patrick Indonesia sau 9 tháng cầm quân. Trước đó, Việt Nam cũng quyết định chấp dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV nổi tiếng Philippe Troussier. Những cuộc chia tay này khẳng định, không phải chứ danh tiếng lớn là thành công.

Nức danh nhưng không được khen nức nở

Sa thải sau 9 tháng dù bản hợp đồng kéo dài đến 2 năm, LĐBĐ Indonesia gián tiếp thừa nhận sai lầm (PSSI) trong việc chọn HLV danh tiếng về dẫn dắt đội tuyển Indonesia. Hẳn nhiên khi đặt niềm tin vào cựu tiền đạo người Hà Lan, PSSI từng ca ngợi, ông Patrick Kluivert là “HLV đẳng cấp châu Âu, sẽ nâng tầm đội tuyển Hà Lan”. Rất rõ ràng, lãnh đạo PSSI nuôi một khát vọng cháy bỏng là ĐTQG giành vé dự World Cup 2026.

Từ việc sa thải ông Patrick Kluivert rồi nhìn sang Việt Nam, LĐBĐ Việt Nam (VFF) cũng rơi vào bi kịch tương tự. Với giấc mơ vươn tầm châu lục sau những thành công cùng HLV Park Hang-seo, niềm tin về một HLV đẳng cấp thế giới sẽ đưa tuyển Việt Nam lên một tầm cao mới.

Ông Troussier lan tỏa được tên tuổi trên đấu trường quốc tế khi từng dẫn dắt Nhật Bản tham dự World Cup 2002. Nhưng rồi, niềm tin ấy phải vỡ vụn khi cuộc “se duyên” giữa ông Troussier và VFF cũng phải đứt gánh giữa đường.

Cả Kuivert và Troussier đều ra đi sớm do không thu về kết quả như mong muốn. 9 tháng cầm quân ở Indonesia, Kluivert chỉ có 3 trận thắng, 1 hòa và 4 trận thua trong tổng cộng 8 trận, kể cả giao hữu.

Ở những trận thắng, Indonesia chỉ thắng được các đội bậc trung như Bahrain, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa còn vẫn cho thấy sự yếu thế trước những đối thủ nhỉnh hơn về thực lực như Nhật Bản, Saudi Arabia, hay Australia, Iraq.

Với HLV Troussier, VFF kiên nhẫn nên Troussier có thời gian làm việc nhiều hơn, dẫn dắt cả U23 Việt Nam lẫn ĐTQG. Tuy nhiên, điều đó chỉ được đáp lại bằng hình ảnh thiếu sức chiến đấu của các ĐTQG, thành tích yếu kém. Thất bại đậm trước Indonesia ở vòng loại thứ hai trên sân Mỹ Đình như một giọt nước tràn ly buộc VFF phải chủ động đề nghị thanh lý hợp đồng sớm sau hơn 1 năm hợp tác.

Quan trọng là phù hợp

Có thể thấy, tư tưởng chung của PSSI và VFF là khát vọng nâng tầm ĐTQG. Với quan điểm để cất cánh thì cần phải có HLV đẳng cấp và nổi tiếng. Nhưng những thất bại của HLV Patrick Kluivert hay Philippe Troussier khẳng định, thành công không phải đến từ danh tiếng trong quá khứ.

Quan trọng nhất là chọn người phù hợp, hiểu về văn hóa, hiểu về năng lực của cầu thủ trên cơ sở đó, xây dựng được chiến thuật phù hợp với năng lực của cầu thủ bản địa. Điều này cũng được chứng minh ngay tại ĐTQG của Indonesia và Việt Nam trước và sau sự hiện diện của 2 chiến lược gia châu Âu.

Park Hang-seo đến với Việt Nam từ cuối năm 2017 sau những thất bại liên tiếp của các đội tuyển Việt Nam. Dưới trướng của chiến lược gia người Hàn Quốc, tuyển Việt Nam trở lại một cách mạnh mẽ bằng chức vô địch AFF Cup, lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

HLV Kim Sang-sik lại cho thấy sự mát tay với bóng đá Việt Nam.

Sau khi sa thải ông Troussier, VFF mời một HLV người Hàn Quốc khác là ông Kim Sang-sik. Trong đóng “đổ nát” do ông Troussier tạo nên, các ĐTQG vươn mình đứng dậy trở lại. Bằng chứng rõ nhất là chức vô địch AFF Cup 2024.

Ở Indonesia, trước khi Kluivert đến, HLV Shin Tae-yong dần đưa Indonesia trở thành một đối thủ khó đánh bại. Bốn điểm trong 2 trận đấu trước cùng đối thủ Saudi Arabia mà Kluivert phải nhận thất bại là minh chứng rõ nét cho khả năng ứng biến sa bàn giữa 2 vị chiến lược gia.

Cả Kluivert lẫn Troussier đều mang tư tưởng bóng đá tấn công vào Indonesia lẫn Việt Nam. Về lý thuyết, đó là một “giấc mơ đẹp” nhưng rút cuộc, cả 2 cũng bị "giấc mơ đẹp" ấy “đè nát cuộc đời” rồi phải ra đi sớm. Bởi nó phi thực tế, không phụ hợp với nền bóng đá không đủ con người để lấy tấn công làm kim chỉ nam cho chiến thuật như Hà Lan hay Nhật Bản.

Nhìn nhận một cách thực tế, nắm bắt được sở trường, sở đoản cũng như văn hóa của các cầu thủ bản địa nên các ông Park Hang-seo, Kim Sang-sik hay Shin Tae-yong chọn lối đá phụ hợp hơn. Không đẹp mắt, không hoa mỹ nhưng cũng không phải xấu xí, ba HLV người Hàn Quốc chọn chiến thuật phòng ngự phản công thực dụng cho tuyển Việt Nam và Indonesia để tạo nên chỗ đứng đáng nể trọng trên trường quốc tế.