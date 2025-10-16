Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Viễn cảnh HLV Shin Tae-yong trở lại tuyển Indonesia

  • Thứ năm, 16/10/2025 18:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sau khi Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) quyết định chia tay Patrick Kluivert, HLV Shin Tae-yong được xem là phương án thay thế lý tưởng.

HLV Shin Tae-yong được xem xét dẫn dắt Indonesia. Ảnh: Reuters.

PSSI chấm dứt hợp đồng với HLV Kluivert theo thỏa thuận chung vào trưa 16/10. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Indonesia lỡ cơ hội góp mặt tại World Cup 2026.

Sau khi biết tin Kluivert bị sa thải, nhiều CĐV Indonesia mong muốn Shin Tae-yong, cựu HLV từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia, sẽ trở lại cầm quân. Tuy nhiên, nhà báo thể thao kỳ cựu Ronny Pangemanan (Ropan) cho rằng khả năng này gần như không thể xảy ra.

“Đúng là cái tên Shin Tae-yong đang được nhắc lại rất nhiều. Khi Indonesia thua Iraq, hàng loạt CĐV gọi tên ông ấy. Nhưng thực tế, HLV Shin khó có cơ hội trở lại. Chính HLV người Hàn Quốc cũng khẳng định trong một buổi phỏng vấn tại quê nhà rằng việc trở lại Indonesia là điều bất khả thi", Ropan chia sẻ.

Shin Tae-yong anh 1

CĐV Indonesia muốn HLV Shin tái xuất. Ảnh: Reuters.

HLV Shin vừa bị Ulsan Hyundai sa thải sau chuỗi thành tích gây thất vọng. Trong 14 trận vòng loại World Cup 2026 (từ vòng 1 cho đến trước khi đón làn sóng cầu thủ nhập tịch), ông giúp Indonesia đạt tỷ lệ thắng 42,9% với 6 chiến thắng, 4 trận hòa và 4 thất bại.

Theo Ropan, PSSI buộc phải tìm gương mặt mới thay thế Kluivert. Một số cái tên đã bắt đầu được đồn đoán, nhưng chưa có ứng viên nào thực sự nổi bật hay được Liên đoàn xác nhận.

Kluivert, huyền thoại bóng đá Hà Lan và Barcelona, chỉ gắn bó với Indonesia 10 tháng trước khi phải ra đi. Dù mang theo nhiều kỳ vọng, nhiệm kỳ của ông nhanh chóng khép lại trong thất vọng khi đội tuyển quốc gia không đạt được thành tích như mong đợi.

Cổ động viên Indonesia gọi tên HLV Shin Tae-yong Rạng sáng 12/10, người hâm mộ Indonesia đồng thanh hô tên HLV Shin Tae-yong sau thất bại 0-1 trước Iraq thuộc vòng loại World Cup 2026.

