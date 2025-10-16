Truyền thông châu Âu rúng động sau khi Indonesia sa thải Kluivert

Quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Patrick Kluivert của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) không chỉ gây chấn động ở Jakarta mà còn lan rộng ra châu Âu.

Kluivert mất việc sau khi không thể giúp tuyển Indonesia giành vé dự World Cup 2026.

Ngay sau khi PSSI ra thông báo chính thức vào ngày 16/10, hàng loạt tờ báo châu Âu đồng loạt đưa tin. Voetbal Primeur (Hà Lan) giật tít ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Tin nóng: Kluivert và Indonesia chính thức chia tay sau khi không thể giành quyền tham dự World Cup”.

Cây bút thể thao của trang này bình luận thêm rằng, hành trình ngắn ngủi của Kluivert ở Đông Nam Á khép lại “trong lặng lẽ và thất vọng”, dù chiến lược gia người Hà Lan từng được chào đón như biểu tượng cho một kỷ nguyên bóng đá tấn công mới của Indonesia.

Tờ De Telegraaf, một trong những nhật báo thể thao lớn nhất Hà Lan, lại đi sâu hơn vào nguyên nhân: “Kỳ vọng quá lớn của công chúng Indonesia đã biến Kluivert thành nạn nhân của áp lực khủng khiếp. Khi không thể đưa Garuda đến World Cup, ông phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình”.

Tờ báo cũng nhận định, Kluivert - từng là biểu tượng của “Thế hệ vàng” Hà Lan thập niên 1990 - chọn con đường khó khi đến Đông Nam Á huấn luyện một nền bóng đá đang khát khao vươn tầm nhưng thiếu sự ổn định cần thiết.

Báo The Sun (Anh) chạy dòng tiêu đề: “Kluivert bị sa thải bởi tuyển Indonesia chỉ sau 9 tháng”. Còn Goal nhấn mạnh chi tiết việc tuyển Indonesia không thể giành vé dự World Cup 2026 là nguyên nhân khiến cựu danh thủ Hà Lan mất việc.

Với quyết định này, PSSI lại bước vào một giai đoạn chuyển giao mới khi chỉ còn chưa đầy một tháng trước loạt trận FIFA Days tháng 11. Ngoài ra, đội tuyển Indonesia sẽ phải chuẩn bị cho AFF Cup 2026 và Asian Cup 2027 - những giải đấu mang tính bản lề cho tham vọng vươn ra châu lục.

Trong khi đó, báo giới Hà Lan nhận định PSSI sẽ “rất khó tìm được người kế nhiệm có tầm cỡ quốc tế như Kluivert”, còn ở châu Âu, giới chuyên môn coi đây là một bài học điển hình cho những HLV châu Âu mang danh tiếng lớn khi bước chân vào môi trường bóng đá châu Á - nơi kỳ vọng đôi khi vượt xa thực tế.

Sự ra đi của Patrick Kluivert khép lại một chương ngắn ngủi, nhưng đầy sóng gió trong hành trình bóng đá Indonesia. Và từ Amsterdam đến Jakarta, người ta cùng chung một câu hỏi: Ai đủ sức vực dậy Garuda sau cơn địa chấn này?