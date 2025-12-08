Quyết định bất ngờ của tuyển nữ Việt Nam

Tối 8/12, thủ môn Trần Thị Kim Thanh được xác nhận sẽ bắt chính cuộc đối đầu với tuyển nữ Philippines dù bác sĩ phản đối.

Kim Thanh ra sân bất chấp chấn thương. Ảnh: Minh Chiến.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, thủ môn Kim Thanh gặp chấn thương chệch cơ trong một buổi tập tại Thái Lan, không liên quan đến va chạm với đồng đội. Chấn thương đến khá đột ngột, khiến cô buộc phải ngồi ngoài ở trận ra quân SEA Games 33 gặp Malaysia hôm 5/12.

Những ngày qua, thủ môn số một của tuyển nữ Việt Nam được đội ngũ y tế theo dõi sát sao, chủ yếu tập phục hồi nhẹ và gần như không tham gia các bài tập vận động nặng. Quan điểm ban đầu của các bác sĩ là thận trọng, đánh giá Kim Thanh chưa thực sự đạt trạng thái sẵn sàng thi đấu.

Tuy nhiên, trong buổi họp kỹ thuật trước trận đấu then chốt với Philippines, ban huấn luyện đã đưa ra quyết định mạo hiểm khi để Kim Thanh trở lại trấn giữ khung thành. Lý do đến từ kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu cùng khả năng chỉ huy hàng thủ - những yếu tố được xem là “tài sản chiến lược” ở các thời điểm quyết định.

Ở trận mở màn, Khổng Thị Hằng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với trận giữ sạch lưới trong chiến thắng đậm 7-0 trước Malaysia. Dù vậy, Philippines là đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hơn nhiều, buộc ban huấn luyện phải đặt yếu tố an toàn và tổ chức phòng ngự lên hàng đầu.

Ngoài trường hợp của Kim Thanh, thể trạng các tuyển thủ còn lại đều đạt trạng thái tốt. Tinh thần toàn đội đang lên cao sau màn khởi đầu thuận lợi. Thầy trò HLV Mai Đức Chung hiểu rõ cuộc đối đầu lúc 18h30 ngày 8/12 mang ý nghĩa quyết định cho tấm vé vào bán kết. Mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam là giành trọn 3 điểm để sớm định đoạt cục diện bảng B.