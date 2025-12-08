Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao SEA Games 33

Quyết định bất ngờ của tuyển nữ Việt Nam

  • Thứ hai, 8/12/2025 17:50 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Tối 8/12, thủ môn Trần Thị Kim Thanh được xác nhận sẽ bắt chính cuộc đối đầu với tuyển nữ Philippines dù bác sĩ phản đối.

Kim Thanh ra sân bất chấp chấn thương. Ảnh: Minh Chiến.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, thủ môn Kim Thanh gặp chấn thương chệch cơ trong một buổi tập tại Thái Lan, không liên quan đến va chạm với đồng đội. Chấn thương đến khá đột ngột, khiến cô buộc phải ngồi ngoài ở trận ra quân SEA Games 33 gặp Malaysia hôm 5/12.

Những ngày qua, thủ môn số một của tuyển nữ Việt Nam được đội ngũ y tế theo dõi sát sao, chủ yếu tập phục hồi nhẹ và gần như không tham gia các bài tập vận động nặng. Quan điểm ban đầu của các bác sĩ là thận trọng, đánh giá Kim Thanh chưa thực sự đạt trạng thái sẵn sàng thi đấu.

Tuy nhiên, trong buổi họp kỹ thuật trước trận đấu then chốt với Philippines, ban huấn luyện đã đưa ra quyết định mạo hiểm khi để Kim Thanh trở lại trấn giữ khung thành. Lý do đến từ kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu cùng khả năng chỉ huy hàng thủ - những yếu tố được xem là “tài sản chiến lược” ở các thời điểm quyết định.

Ở trận mở màn, Khổng Thị Hằng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với trận giữ sạch lưới trong chiến thắng đậm 7-0 trước Malaysia. Dù vậy, Philippines là đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hơn nhiều, buộc ban huấn luyện phải đặt yếu tố an toàn và tổ chức phòng ngự lên hàng đầu.

Ngoài trường hợp của Kim Thanh, thể trạng các tuyển thủ còn lại đều đạt trạng thái tốt. Tinh thần toàn đội đang lên cao sau màn khởi đầu thuận lợi. Thầy trò HLV Mai Đức Chung hiểu rõ cuộc đối đầu lúc 18h30 ngày 8/12 mang ý nghĩa quyết định cho tấm vé vào bán kết. Mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam là giành trọn 3 điểm để sớm định đoạt cục diện bảng B.

Cầu thủ Malaysia xin tuyển nữ Việt Nam đừng ghi thêm bàn

Trong chiến thắng 7-0 của tuyển nữ Việt Nam trước Malaysia hôm 5/12, trung vệ Steffi Sarge Kaur có tình huống trao đổi thú vị với tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng.

46:2757 hôm qua

Thủ môn số 1 của tuyển nữ Việt Nam chấn thương

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh bị chệch cơ và chưa thể trở lại, khiến tuyển nữ Việt Nam phải tiếp tục dùng phương án thay thế ở trận gặp Philippines tối 8/12.

12:51 7/12/2025

Cầu thủ lập hat-trick cho tuyển nữ Việt Nam phải hạn chế vận động

Sau màn hủy diệt Malaysia 7-0, tuyển nữ Việt Nam bước vào buổi tập sáng 6/12 với tinh thần thoải mái nhưng duy trì sự tập trung cho chặng đường phía trước.

18:14 6/12/2025

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Kiều Oanh - Minh Nghi

từ Chonburi, Thái Lan

Tuyển nữ Việt Nam Tuyển nữ Việt Nam

