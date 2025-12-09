Phương án gây sốc thay HLV Alonso

Tương lai của HLV Xabi Alonso tại Real Madrid đang trở thành chủ đề nóng khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trải qua chuỗi phong độ sa sút.

Arbeloa thành ứng viên dẫn dắt Real Madrid.

Theo Marca, HLV Alonso có thể bị sa thải chỉ sau 6 tháng dẫn dắt đội bóng. Danh sách ứng viên thay thế ông bắt đầu xuất hiện, trong đó bất ngờ nhất là cái tên Alvaro Arbeloa, cựu hậu vệ từng khoác áo cả Liverpool lẫn Real Madrid.

The Athletic xác nhận HLV Arbeloa được Real cân nhắc khi đang gây ấn tượng mạnh ở đội trẻ Castilla. Nhà cầm quân 42 tuổi giành 8 chiến thắng sau 15 trận kể từ khi tiếp quản đội bóng vào tháng 5, sau quãng thời gian làm việc ở học viện, bắt đầu từ vị trí HLV đội U14 vào năm 2020.

Dù vậy, Arbeloa không phải lựa chọn duy nhất. Nhiều nguồn tin nội bộ khẳng định Chủ tịch Florentino Perez vẫn dành sự ưu ái đặc biệt cho Zinedine Zidane. Huyền thoại người Pháp từng có hai nhiệm kỳ dẫn dắt Real Madrid, nhưng hiện được cho là hướng sự quan tâm sang chiếc ghế HLV trưởng tuyển Pháp.

Ngoài ra, theo Mundo Deportivo, Jurgen Klopp cũng nằm trong nhóm ứng viên tiềm năng nếu Real Madrid quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Thất bại 0-2 ngay tại Bernabeu trước Celta Vigo cuối tuần qua khiến chiếc ghế của HLV Alonso lung lay dữ dội. Dù vậy, cựu danh thủ người Tây Ban Nha khẳng định ông vẫn biết cách vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Real Madrid bùng nổ cảm xúc sau chiến thắng ở El Clasico Real Madrid chia sẻ đoạn video ghi lại toàn cảnh không khí ăn mừng tràn ngập tiếng nhạc và nụ cười sau chiến thắng 2-1 trước Barcelona thuộc vòng 10 La Liga hôm 26/10.