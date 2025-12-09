Bóng chày Việt Nam thua Philippines 1-21

Sáng 9/12, tuyển bóng chày Việt Nam trải qua trận thua đậm 1-21 trước Philippines thuộc lượt trận thứ 5 và chính thức mất quyền cạnh tranh huy chương tại SEA Games 33.

Bóng chày Việt Nam nhận thất bại trước Philippines. Ảnh: Minh Chiến.

Bóng chày Philippines mạnh nhất khu vực khi vô địch SEA Games gần nhất (2019). Dễ hiểu đối thủ nhanh chóng áp đảo từ đầu. Đặc biệt, hiệp 7 chứng kiến sự bùng nổ khi đội bóng này ghi tới 9 điểm. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có được duy nhất 1 điểm ở hiệp 2, còn lại hoàn toàn lép vế trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Kết quả nâng chuỗi toàn thắng của Philippines lên 4 trận và củng cố vị trí dẫn đầu bảng, trong khi Việt Nam mới có chiến thắng duy nhất trước Malaysia (5-2), còn lại thua Thái Lan (0-16), Lào (0-16), Singapore (12-16) và Philippines (1-21). Thất bại đồng nghĩa thầy trò HLV Park Hyo Chul không thể lọt vào top 4, điều kiện để tranh huy chương đồng. Việt Nam còn trận cuối gặp Indonesia vào ngày 10/12.

Hai thất bại với cùng tỷ số 0-16 trước Lào và Thái Lan, cùng trận thua đậm Philippines 1-21, phản ánh vị thế hiện tại của bóng chày Việt Nam trong khu vực. Với nền tảng còn non trẻ, bóng chày Việt Nam đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm và xây dựng lực lượng để hướng tới các giải đấu quốc tế trong tương lai.

Chiến thắng áp đảo của đối thủ.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam (VBSF), Trưởng đoàn Hoàng Trung Kiên, chia sẻ với Tri Thức – Znews: "Đây là tập thể mới hoàn thiện, các trận đấu quốc tế như SEA Games cực kỳ hữu ích. Hôm nay chưa hay, nhưng hôm sau có thể tốt hơn. Với lịch thi đấu 6 trận liên tiếp trong 6 ngày, đội sẽ dần tiến bộ qua từng trận".

SEA Games 33 có 7 đội tham dự nội dung bóng chày, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn hai đội vào chung kết và hai đội tranh hạng ba.