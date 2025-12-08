Nửa triệu USD cho bóng chày Việt Nam đuổi kịp Lào

Không hề là chuyện đùa, đuổi kịp Lào đang là mục tiêu nghiêm túc của bóng chày Việt Nam trong vài kỳ SEA Games tới.

Hai thất bại với cùng tỷ số 0-16 trước Lào và Thái Lan cho thấy vị trí hiện tại của bóng chày Việt Nam trên bản đồ khu vực. Phía trước đội tuyển vẫn còn 3 trận gặp Philippines, Singapore và Indonesia. Đây đều là những đối thủ khó chơi. Philippines là nhà vô địch gần nhất của bóng chày ở SEA Games (2019) trong khi Indonesia cùng Singapore đều giàu kinh nghiệm hơn Việt Nam tại đấu trường này.

Bóng chày Việt Nam đang trên đường hội nhập trở lại với khu vực sau 14 năm vắng mặt. Ảnh: Minh Chiến.

Thực lực của bóng chày Việt Nam ở khu vực

Môn bóng chày ở SEA Games 33 có 7 đội, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội dẫn đầu vào chung kết và hai đội xếp sau vào tranh hạng ba. Với tình hình hiện tại, khả năng tuyển bóng chày Việt Nam có mặt ở top 4 để tranh chấp huy chương là không cao.

Trên bảng xếp hạng sau ngày 7/12, tuyển Việt Nam chỉ đứng hạng 6. Ba trận (2 thua, 1 hòa) vừa qua cho thấy bóng chày Việt Nam đang nằm ở nhóm dưới của khu vực, đứng sau Lào và còn kém xa Philippines hay Thái Lan.

Kết quả này là hoàn toàn hợp lý với những người làm bóng chày Việt Nam bởi SEA Games này mới là lần đầu tiên sau 14 năm, đội tuyển của chúng ta trở lại đấu trường khu vực. Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam (VBSF) cũng mới ra đời cuối năm 2020, nền tảng phong trào trong nước cũng như đội tuyển quốc gia đều còn rất non trẻ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Phó chủ tịch VBSF, Trưởng đoàn Bóng chày Việt Nam ở SEA Games Hoàng Trung Kiên giải thích: “Với một tập thể mới hoàn thiện như tuyển Việt Nam, những dịp cọ xát quốc tế như này là cực kỳ hữu ích. Đội tuyển của chúng ta sẽ tốt qua từng trận, hôm nay chưa hay nhưng hôm sau có thể hay hơn. Giải đấu có 6 trận liên tiếp trong 6 ngày, nhiều trận chưa như mong muốn nhưng có trận sẽ tốt hơn”.

Ngay tại Đông Nam Á, bóng chày cũng mới trở lại từ SEA Games 2019. Đại hội năm đó chỉ có 5 đội tuyển góp mặt. Con số ấy được nâng lên 7 ở SEA Games năm nay. Điều đó cho thấy bóng chày vẫn là môn thể thao đang phát triển trong khu vực, chưa định hình mạnh mẽ và được ưa chuộng tương tự bóng đá.

Đội tuyển bóng chày chơi 6 trận vòng loại ở SEA Games với mục tiêu cọ xát, học hỏi qua từng trận. Ảnh: Minh Chiến.

500.000 USD cho giấc mơ bóng chày

Trước thềm SEA Games 33, VBSF công bố hợp đồng tài trợ kỷ lục trị giá 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng ) từ một đối tác Hàn Quốc. Đây cũng là đối tác đang tài trợ cho bóng chày Lào suốt thời gian qua, là một nỗ lực của người Hàn để phát triển phong trào bóng chày ở Đông Nam Á. HLV trưởng tuyển bóng chày Việt Nam hiện tại, ông Park Hyo Chul, cũng được đối tác này giới thiệu cho đội tuyển Việt Nam.

Khoản đầu tư lớn ấy được kỳ vọng sẽ nâng tầm phong trào bóng chày trong nước, nền tảng tiên quyết cung cấp nhân sự cho đội tuyển quốc gia.

Việt Nam hiện có 18 CLB bóng chày chuyên nghiệp và nghiệp dư đang hoạt động, ban đầu phân bổ chủ yếu ở TP.HCM và Hà Nội, giờ đã có thêm những đội hoạt động tại Đà Nẵng, Huế và Nha Trang. Giải vô địch quốc gia được tổ chức theo thể thức ngắn ngày hàng năm, địa điểm xen kẽ giữa các đô thị này.

Đương nhiên, đây chỉ là những bước đầu tiên. Bóng chày Việt Nam vẫn đối diện nhiều khó khăn trong việc phát triển, từ sân bãi tới con người. Việt Nam hầu như không có sân bãi chuyên phục vụ bóng chày, hầu hết tận dụng các sân bóng đá hay điền kinh. Đội tuyển bóng chày Việt Nam chưa có VĐV chuyên nghiệp kiểu như bóng đá, thành phần chính hiện là sinh viên một số đại học chuyên về thể thao và người trưởng thành đang theo đuổi công việc khác.

Tuy nhiên, ông Kiên tin rằng nền tảng này là tạm chấp nhận được trong những năm đầu tiên: “Mọi thứ đều khó khăn, mọi người ở đội tuyển đều đang chơi bằng đam mê. Nhưng qua 4 năm tổ chức, giải quốc gia đã có nhiều CLB hơn, cơ hội phát triển của bóng chày được nhìn thấy khi có tài trợ lớn đổ về Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sau SEA games, đội tuyển sẽ nhìn rõ được thực lực, con đường phát triển. Hy vọng trong 3 tới 5 năm nữa, ta sẽ lọt vào nhóm các nước phát triển bóng chày trong khu vực”.

Đó có lẽ không phải một giấc mơ xa xỉ nếu nhìn vào những tiền lệ phát triển trước đây của thể thao Việt Nam trong bóng rổ hay mới nhất là pickleball. Bản thân bóng chày sở hữu nhiều đặc điểm giống bóng đá, là môn thể thao tập thể, nặng tính chiến thuật, đồng đội, không đặc biệt đòi hỏi về thể hình, đề cao kỹ thuật, được đánh giá phù hợp với thể trạng người Việt.

Trên bảng xếp hạng nam của Liên đoàn Bóng chày và bóng mềm Thế giới, ba đội tuyển châu Á là Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc đang nằm trong top 4. Bóng chày học đường và chuyên nghiệp châu Á nói chung, cũng như Nhật Bản nói riêng, vốn đã quá nổi tiếng trong văn hóa đại chúng. Đó là môi trường lý tưởng cho các quốc gia cùng khu vực phát triển môn thể thao này.

Với thế giới, bóng chày (cùng bóng bầu dục) được hâm mộ không kém cạnh so với bóng đá. Đội bóng chày vĩ đại The New York Yankees (Mỹ) có giá trị còn lớn hơn CLB bóng đá số một Real Madrid (Tây Ban Nha). Những người làm bóng chày tin rằng dư địa cho môn thể thao này ở Việt Nam vì thế là rất lớn.

Diễn biến tại SEA Games 33 vài ngày qua đã cho thấy điều đó. Tận dụng khoảng nghỉ của đội tuyển U22, bóng chày đã nhận được không ít sự quan tâm từ giới mộ điệu. Đội tuyển vẫn còn 3 trận ở trước mặt, vừa để cải thiện thành tích, thu nhận những bài học, vừa để chuẩn bị cho những giấc mơ xa hơn của bóng chày Việt Nam cả trong nước và trên đấu trường quốc tế.