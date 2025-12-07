Bóng chày Việt Nam thua Lào 0-16

Một ngày sau khi tạo cú hích lịch sử với chiến thắng đầu tiên tại SEA Games sau 14 năm, tuyển bóng chày nam Việt Nam trở lại với thực tế khắc nghiệt.

Việt Nam thua Thái Lan và Lào cùng tỷ số 0-16. Ảnh: Minh Chiến.

Trong lượt trận thứ ba diễn ra sáng 7/12 tại SEA Games 33, tuyển Việt Nam thất bại 0-16 trước Lào. Kết quả phơi bày sự non nớt của đội hình vốn chỉ mới được tái lập cách đây không lâu.

Trước đó, Việt Nam trải qua hai kết quả trái ngược khi thua Thái Lan 0-16, rồi bất ngờ quật ngã Malaysia 5-2. Chiến thắng mang nhiều ý nghĩa bởi bóng chày Việt Nam mới có lần thứ hai góp mặt tại đấu trường SEA Games, sau lần đầu năm 2011. Gần như toàn bộ lực lượng hiện tại là những VĐV trẻ, tự tìm cách duy trì đam mê.

Đội tuyển đến SEA Games 33 với 37 thành viên, toàn bộ kinh phí đều do xã hội hóa. Đây là ước đầu nỗ lực cho hành trình hồi sinh môn bóng chày Việt Nam. Tuy vậy, sự thiếu hụt về kinh nghiệm nhanh chóng bộc lộ khi đối đầu với Lào.

Một tình huống chiếm base (chốt) của cầu thủ Lào. Ảnh: Minh Chiến.

Dù Lào không phải thế lực lớn của khu vực, sự chênh lệch chuyên môn vẫn hiện rõ. Theo thể thức vòng tròn, Việt Nam còn 3 trận nữa gặp Singapore, Philippines và Indonesia. Mục tiêu là chen vào nhóm 4 đội dẫn đầu nhằm nuôi hy vọng tranh huy chương đồng. Tuy nhiên, thất bại trước Lào khiến con đường ấy trở nên chông gai hơn nhiều.

Khu vực Đông Nam Á hiện chứng kiến Philippines giữ vị thế số một nhờ nền tảng đào tạo bài bản, còn Thái Lan là đối thủ mạnh. Với Việt Nam, SEA Games 33 là cuộc thử lửa để gây dựng lại phong trào, dù kết quả chưa thể làm hài lòng người hâm mộ.