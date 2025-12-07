Bóng chày Việt Nam hai lần thua 0-16 ở SEA Games

SEA Games 33 trên đất Thái Lan chứng kiến sự trở lại của môn bóng chày và đội tuyển bóng chày nam Việt Nam. Lần gần nhất bóng chày được tổ chức là tại Philippines 2019 nhưng Việt Nam không tham dự. Góp mặt vào năm 2025 này lần đầu bóng chày Việt Nam trở lại khu vực kể từ SEA Games 2011.