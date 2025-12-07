Bóng chày Việt Nam hai lần thua 0-16 ở SEA Games

|
SEA Games 33 trên đất Thái Lan chứng kiến sự trở lại của môn bóng chày và đội tuyển bóng chày nam Việt Nam. Lần gần nhất bóng chày được tổ chức là tại Philippines 2019 nhưng Việt Nam không tham dự. Góp mặt vào năm 2025 này lần đầu bóng chày Việt Nam trở lại khu vực kể từ SEA Games 2011.
Thành phần đội tuyển bóng chày Việt Nam có 25 VĐV, được dẫn dắt bởi HLV người Hàn Quốc Park Hyo Chul. Lực lượng chủ yếu là sinh viên các đại học mạnh về thể dục thể thao cùng một số người chơi trưởng thành lâu năm.
Trước trận này, tuyển bóng chày Việt Nam thua Thái Lan 0-16 và thắng Malaysia 5-2. Đối thủ kế tiếp Lào được đánh giá rất mạnh so với tuyển bóng chày Việt Nam.
Đội bạn vượt lên dẫn 7 điểm trước Việt Nam chỉ sau hiệp một.
Các vị trí của tuyển bóng chày Việt Nam bộc lộ nhiều non nớt. Thất bại này là kết quả nằm trong tính toán ban đầu, đội tuyển hiểu rõ sức mạnh của mình trong lần đầu trở lại khu vực.
Tuyển bóng chày Việt Nam còn cả chặng đường dài phải đi. Dù vậy, đây là môn thể thao được đánh giá phù hợp thể chất người Việt, được hâm mộ lớn trên thế giới.
Ban huấn luyện đội tuyển sẽ nỗ lực hết mình trong các trận còn lại. Tuyển bóng chày Việt Nam còn 3 trận nữa với Singapore, Philippines và Indonesia.
Bóng chày Việt Nam mới nhận nửa triệu USD tài trợ. Mục tiêu của đội trong những năm tới là không ngừng nâng cao trình độ, phát triển phong trào trong nước, hướng tới SEA Games 2027.