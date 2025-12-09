Hết rồi, Salah

Mohamed Salah từng là trung tâm của mọi hệ thống tại Anfield. Nhưng cơn bộc phát mới nhất đã đẩy anh ra ngoài quỹ đạo.

Liverpool đang bước vào một kỷ nguyên khác, nơi quyền lực không còn nằm trong tay ngôi sao lớn nhất. Họ không còn là “đội bóng của Salah”. Câu nói ấy, vài tháng trước còn gây tranh cãi, giờ trở thành sự thật hiển nhiên.

Việc Salah bị gạch tên khỏi danh sách Champions League trước trận gặp Inter Milan không còn là quyết định thuần túy chuyên môn. Đó là một thông điệp quyền lực. Liverpool đang đổi trục xoay. Và trục ấy không còn mang tên Mohamed Salah.

Khi ngôi sao vượt khỏi ranh giới

Salah không bị trừng phạt vì sa sút phong độ. Anh bị trừng phạt vì vượt khỏi giới hạn bất thành văn của phòng thay đồ: thách thức công khai HLV trưởng. Phát ngôn của anh không phải cơn bốc đồng. Đó là đòn đánh có tính toán, nhắm thẳng vào Arne Slot.

Trong bóng đá hiện đại, quyền lực của cầu thủ lớn có thể rất lớn, nhưng không thể đứng cao hơn cấu trúc CLB. Một đội bóng không thể vận hành nếu HLV bị đặt dưới cái bóng của một cá nhân, dù người đó vĩ đại đến đâu.

Slot hiểu điều đó. Ban lãnh đạo Liverpool cũng hiểu. Vì thế, quyết định loại Salah khỏi Champions League mang ý nghĩa răn đe nhiều hơn là chiến thuật.

Salah sẽ về tập trung đội tuyển Ai Cập. Nếu anh và đội tuyển tiến sâu ở AFCON, ngày trở lại có thể sau 19/1. Khoảng trống ấy vô tình lại giúp Liverpool “dễ thở”. Không áp lực truyền thông mỗi cuối tuần. Không sự hiện diện gây nhiễu trong phòng thay đồ. Và quan trọng nhất: đủ thời gian để chờ một lời đề nghị.

Saudi Pro League vẫn ở đó. Tiền vẫn ở đó. Nhu cầu hình ảnh vẫn ở đó. Với Salah, sang Saudi Arabia không còn là một bước lùi. Nó là một lối thoát hợp lý cho tất cả.

Liverpool không thể giữ một cầu thủ 33 tuổi, lương hơn 300.000 bảng/tuần, lại không còn là trung tâm xây dựng đội bóng. Mỗi ngày Salah ở lại, đó là một ngày Liverpool phải sống trong vùng xám chiến lược.

Salah đang đánh mất chính mình.

Sadio Mane đã rời đi. Roberto Firmino rời đi. Và giờ đến lượt Salah, mảnh ghép cuối cùng của tam tấu huyền thoại, đứng trước cánh cửa thoát vai.

Ban lãnh đạo Liverpool chuẩn bị cho ngày này từ mùa hè. Họ không mua cầu thủ chỉ để tăng chiều sâu. Họ mua để thay đổi trục quyền lực. Florian Wirtz. Alexander Isak. Hugo Ekitike. Ba cái tên ấy không đến để “chia lửa”. Họ đến để thay thế vai trò trung tâm trong cấu trúc tấn công.

Wirtz không phải phương án B

Wirtz là tuyên bố. 22 tuổi. Số 10 thuần khiết. Người được Liverpool tin có thể trở thành “bộ não” mới của đội bóng. Có những so sánh với Luka Modric. Không phải vì phong cách giống hệt, mà vì khả năng điều tiết toàn bộ nhịp thở của trận đấu.

Liverpool tin rằng họ tìm được người có thể kiểm soát không gian giữa các tuyến, điều mà hệ thống xoay quanh Salah không còn làm tốt.

Wirtz cần không gian. Cần bóng. Cần quyền kiểm soát. Và tất cả những thứ ấy không thể song song tồn tại với một cánh phải luôn là đặc quyền của Salah.

Isak được nhìn nhận là số 9 hay nhất Premier League mùa trước. Anh không chỉ ghi bàn. Anh mở không gian. Kéo giãn hàng thủ. Tạo trục cho hai biên và tuyến hai.

Ekitike trẻ hơn. Cơ động hơn. Có thể đá lệch, đá trong, đá rộng. Một mảnh ghép linh hoạt cho mọi sơ đồ.

Liverpool giờ đã thay đổi.

Khi ghép Wirtz – Isak – Ekitike vào cùng một hệ thống, Liverpool có thể chuyển sang 4-2-3-1 hoặc 3-4-2-1. Dù là sơ đồ nào, điểm chung vẫn là: không còn chỗ cho một cầu thủ chỉ sống bằng hành lang cánh phải.

Hình ảnh Salah ngồi trên chiếc ghế như ngai vàng ở Anfield sau lễ ký hợp đồng từng được lan truyền như biểu tượng quyền lực. Nhưng trong bóng đá, biểu tượng ấy rất mong manh. Khi kết quả, niềm tin và vai trò thay đổi, “ngai vàng” sụp nhanh hơn mọi người tưởng.

Sir Kenny Dalglish từng nói về Wirtz: “Cậu nhóc đó có thể mở một lon súp bằng tay không”. Một câu đùa, nhưng là lời khẳng định thực sự về đẳng cấp. Khi huyền thoại của Liverpool công khai đặt niềm tin vào một gương mặt mới, đó là tín hiệu cho toàn bộ hệ thống: bánh xe lịch sử đang lăn sang hướng khác.

Sai lầm lớn nhất của Salah

Salah không sai khi muốn được tôn trọng. Nhưng anh sai khi chọn cách đòi hỏi. Trong một tập thể đang tái cấu trúc, sự kiên nhẫn đôi khi còn quan trọng hơn bàn thắng.

12 tháng trước, Salah từng nói anh “gần như chắc chắn ra đi”. Đó là lời cảnh báo chiến lược. Liverpool hiểu. Nhưng họ cũng hiểu rằng đội bóng không thể mãi bị giữ trong tình trạng “sắp chia tay”.

Lần bộc phát này không còn là tín hiệu. Nó là dấu chấm hết.

Không ai phủ nhận di sản của Salah tại Liverpool. Anh là biểu tượng. Là nguồn bàn thắng. Là nhân vật định hình cả một giai đoạn. Nhưng bóng đá đỉnh cao không vận hành bằng ký ức. Nó vận hành bằng hướng đi.

Arne Slot muốn thay đổi Liverpool.

Liverpool chọn hướng đi mới. Slot chọn bản đồ mới. Wirtz và Isak là trung tâm của bản đồ đó.

Salah lúc này chỉ còn một lựa chọn: ra đi trong danh dự. Càng trì hoãn, cái kết càng cay đắng. Không phải vì anh tệ đi. Mà vì đội bóng đã đi quá xa khỏi quỹ đạo của anh.

Một kỷ nguyên không sụp đổ bằng tiếng nổ. Nó khép lại bằng những khoảng lặng. Salah đang ở trong khoảng lặng ấy.

Anfield vẫn sẽ ồn ào. Wirtz sẽ sáng đèn. Isak sẽ ghi bàn. Liverpool sẽ tiếp tục tiến lên. Còn Salah, có lẽ, đã đến lúc anh cũng phải tiến về một con đường khác.