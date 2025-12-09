Carragher gọi Salah là 'nỗi hổ thẹn'

Huyền thoại Liverpool, Jamie Carragher tung màn phản pháo dữ dội, xoáy vào cái tôi và thời điểm Mohamed Salah chọn để công kích đội bóng.

Salah đang bị chỉ trích.

Jamie Carragher không né tránh. Sau gần hai ngày giữ im lặng trước phát biểu gây sốc của Mohamed Salah ở Elland Road, cựu trung vệ Liverpool lên sóng Monday Night Football và tung ra một trong những màn chỉ trích sắc lạnh nhất bóng đá Anh những năm gần đây.

Carragher thẳng thừng gọi hành động của Salah là “nỗi hổ thẹn”, và từ đó mở ra cuộc mổ xẻ đầy sức nặng về cái tôi, vai trò và trách nhiệm của ngôi sao số một Liverpool.

Salah hiếm khi dừng lại phát biểu ở mixed zone, nhưng mỗi lần làm vậy, theo Carragher, đều là “kịch bản có chủ đích”. Vì vậy, câu nói “ngày mai Carragher lại chỉ trích tôi” không chỉ là bộc phát. Nó giống tín hiệu cho một cuộc đối đầu công khai. Carragher im lặng đến phút chót, nhưng sự im lặng ấy hóa ra chỉ để chuẩn bị cho một đòn đánh.

Và khi nói, ông nói không mất một nhịp. Carragher nhấn mạnh: Salah hoàn toàn có quyền buồn bực khi liên tiếp dự bị. Nhưng chọn khoảnh khắc Liverpool đang chạm đáy phong độ để công kích HLV Arne Slot là “đòn nặng nhất có thể dành cho tập thể”. Ông thậm chí cáo buộc Salah muốn “đẩy HLV vào chân tường”.

Không chỉ vậy, Carragher còn lật lại sự nghiệp của Salah trước khi đến Liverpool: “Cậu ấy từng được biết đến như người thất bại ở Chelsea. Không phải ngôi sao lớn. Và chưa giành được gì đáng kể với tuyển Ai Cập”. Thông điệp rất rõ: Salah vĩ đại nhờ Liverpool, và anh cần nhớ điều đó.

Carragher cũng nhắc đến tám năm hậu vệ biên Liverpool phải cõng toàn bộ mặt trận phòng ngự phía sau Salah: “Cậu ấy nói người khác ném mình xuống gầm xe buýt, nhưng cậu ấy đã để đồng đội phải chịu điều đó trong thời gian dài”.

Khi bị hỏi liệu bản thân có phải “người hay chỉ trích Salah”, Carragher phản pháo ngay. Ông chưa bao giờ công kích phong độ, khả năng phòng ngự hay sự ích kỷ của tiền đạo 33 tuổi. Ngược lại, ông luôn bảo vệ Salah trước các chỉ trích quá đà mùa này.

Nhưng “tôi sẽ lên tiếng khi Salah nghĩ mình có quyền ném CLB xuống gầm xe buýt”. Đó là ranh giới mà Carragher không cho phép ai vượt qua, kể cả huyền thoại lớn nhất kỷ nguyên Klopp.

Vụ nổ giữa Salah và Carragher phản chiếu sự rối loạn tại Liverpool thời hậu Klopp. Slot chưa xây được nền tảng, đội bóng không còn bản lĩnh của một tập thể từng vô địch châu Âu, còn ngôi sao lớn nhất lại chọn thời điểm tệ nhất để làm bùng lên ngọn lửa mới.

Carragher có thể gay gắt, nhưng điểm nhấn của ông rõ ràng: Liverpool không đủ sức chống chọi cơn khủng hoảng nếu những người dẫn đường đặt cái tôi lên trước đội bóng.

Khi huyền thoại phải đứng ra nhắc lại các giá trị cốt lõi, nghĩa là Liverpool đang đối diện vấn đề sâu hơn rất nhiều so với một trận hòa trước Leeds.